블랙핑크, 댄스커버 콘테스트 3팀 뽑는데… 경쟁률 740대 1

그룹 '블랙핑크'의 최신곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 댄스 커버 콘테스트가 740대 1이라는 경쟁률을 기록했다. 수상팀 3팀을 뽑는데 세계 각국 수천명의 참여자가 몰렸다.



28일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, YG는 지난 6일부터 20일까지 '하우 유 라이크 댓' 댄스 커버 콘테스트를 열었다. 한국과 미국을 비롯해 캐나다·브라질·인도·필리핀·태국 등 100여 개 국가에서 약 2200여 팀이 참여했다.



유튜브 내 업로드 된 관련 콘텐츠 수는 약 9만7000개. 참여 국가 순위로는 필리핀(약 270팀)에 이어 미국(약 240팀)이 2위를 차지했다.



YG는 "그동안 진행한 소속 아티스트의 댄스 커버 콘테스트 중 가장 많은 참여 수"라며 "다수의 참여자가 한복 의상을 입고 등장해 그 의미를 더한 가운데 미국에서의 참여 비중이 크게 증가했다"고 말했다.

실제로 블랙핑크의 메가 히트곡 '킬 디스 러브' 댄스 커버 콘테스트 때는 약 800여 팀이 참여했다. 이번 '하우 유 라이크 댓' 댄스 커버 콘테스트 참여자 수는 약 3배 가까이 늘어난 숫자다.



영예의 대상을 수상하게 된 팀은 한국의 '프리미엄 댄스 스튜디오 - 예민 보스(PREMIUM DANCE STUDIO - YEMIN BOSS)'다. 각각 9세, 10세의 어린이 두 명이었다.



이들은 고궁에서 한복을 차용한 의상을 입은 채 뛰어난 댄스 실력을 선보였는데, 어린 나이임에도 파워풀한 퍼포먼스와 섬세한 동작·얼굴 표정까지 호평받았다.



최우수상은 필리핀의 '안드리 보니파시오(Andree Bonifacio)'가 차지했다. 우수상은 베트남의 'B-와일드 오피셜'이 차지했다. YG는 특별상 2팀을 추가 선정했다. 길거리에서 화려한 퍼포먼스를 펼친 우크라이나의 T.B. 유니콘스(Unicorns)와 4명의 어린이로 구성된 인도네시아의 '미카일라 채널'이다.



한편 블랙핑크는 지난 달 26일 공개한 정규 1집 선공개곡 '하우 유 라이크 댓'으로 세계 음악시장을 뒤흔들었다. 이 노래는 음원이 공개되자마자 국내 6개 주요 음원차트 1위 '올킬', 미국을 포함한 64개국 아이튠즈 1위, 스포티파이 글로벌 톱50 2위에 올랐다. 또한 미국 빌보드 핫100서 33위, 영국 오피셜 싱글 톱100서 20위를 기록하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 경신했다.

내달 중 팝스타와 협업한 신곡을 공개한다. 유명 가수들의 이름이 거명되고 있다.