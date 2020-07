이효리, 제시 신곡 MV 카메오 출연…역대급 '섹시X걸크러시' 폭발

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이효리가 제시의 신곡 '눈누난나' 뮤직비디오 카메오로 나섰다.

제시는 28일 자신의 인스타그램에 "Shout out to the OG #NUNA @hyoleehyolee ♥ Stay tuned. D-2 '눈누난나' 2020.07.30 (Thu) 6PM"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 뮤직비디오 촬영 중인 제시와 이효리의 모습이 담겨 있다. 과감한 노출 의상으로 핫한 매력을 뽐낸 제시와 빨간색 두건과 탱크톱 패션을 완벽하게 소화한 이효리의 독보적인 비주얼이 시선을 사로잡는다.

특히 두 사람은 단 몇 컷만으로도 범접할 수 없는 강력한 걸크러시를 뽐내며 환상적인 케미를 자랑해 감탄을 자아낸다.

한편 제시가 약 3년 만에 공개하는 세 번째 미니앨범 'NUNA'는 타이틀곡 '눈누난나'를 비롯해 'STAR', 'Put it on ya (Feat. BM of KARD, nafla)', 'Numb' 외에 기존곡 'Who Dat B', 'Drip (Feat. Jay Park)'까지 총 여섯 트랙으로 구성됐다.

제시의 세 번째 미니앨범 'NUNA'는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

