"내 멋대로 바꿔" 소유, 누가 뭐라 해도 '가라고'..썸머퀸에게 빠져들 시간 '액션' [퇴근길 신곡]

[OSEN=이승훈 기자] '소유하고 싶은 음색'을 소유하고 있는 소유. 그가 신곡 'GOTTA GO(가라고)'를 발매하면서 2020년 여름 '썸머퀸의 귀환'을 알렸다.

소유는 오늘(28일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새로운 디지털 싱글앨범 'GOTTA GO(가라고)'를 발매했다. 지난 2018년 10월 'RE:FRESH' 이후 약 1년 9개월 만이다.

소유는 2017년 감성적인 보컬이 돋보이는 '기우는 밤'을 시작으로 화려한 섹시미가 인상적인 '까만밤' 등을 연달아 선보이며 첫 번째 솔로 정규앨범을 성공적으로 완성했다. 누구도 흉내낼 수 없는 독보적인 음색과 파워풀하면서도 매혹적인 퍼포먼스로 '썸머퀸'이라는 수식어를 얻기도.

'원조 썸머퀸'이라고 불릴 정도로 '여름'하면 생각나는 소유의 신곡 'GOTTA GO(가라고)'는 미국 L.A Hollywood에 기반을 둔 55(Arthur J, Francis)가 프로듀싱한 곡이다. 레게톤 댄스홀의 리듬과 얼반 스타일의 보컬 멜로디가 시원한 여름 분위기를 극대화시켰다. 소유 특유의 섹시하면서도 몽환적인 분위기도 엿보이며, 자신감 넘치는 가사도 리스너들의 귓가를 사로잡기에 충분하다. 소유의 새로운 매력을 강조한 셈이다.

특히 소유는 'GOTTA GO(가라고)'를 통해 호소력 짙은 보컬과 완벽한 퍼포먼스로 독보적인 존재감을 자랑함에 이어 자신만의 장점을 배가시키면서 여름의 강렬하고 폭발적인 에너지를 한껏 그려냈다. 중독성 있는 후렴구와 눈을 뗄 수 없는 파격적인 안무, 고혹적인 퍼포먼스가 킬링 포인트라고.

뿐만 아니라 소유는 'GOTTA GO(가라고)' 뮤직비디오 속 비비드한 컬러 무드와 감각적인 영상미, 시선을 압도하는 스케일, 패션쇼 런웨이의 한 장면을 떠올리게 만드는 연출 등으로 화려하고 카리스마 넘치는 이미지를 그대로 표현했다.

소유는 "매일 아침 걱정 따위는 zero / 누가 뭐라 해도 It’s better / 왔다 갔다 맘이 이끄는 대로", "아니, 아니, 먼저 가 / I don’t minus 걱정 마" 가사로 'GOTTA GO(가라고)'에 담긴 당당함을 강조하기도 했다.

또한 소유는 "내 멋대로 바꿔 put it on the floor / 고민은 이제 그만 call me on the phone", "뻔하디 뻔한 답을 기대했다면", "주저 말고 action 알잖아 my tension"을 통해 무더위도 날려버릴 만한 강렬한 스웨그를 담아냈다.

건강미 넘치는 꾸준한 자기 관리와 유튜브 채널, OST, 예능 등 다방면으로 왕성한 활동을 펼치며 새로운 전성기를 예고한 소유. 과연 그가 'GOTTA GO(가라고)'로 '썸머퀸'을 넘어 지친 청춘들에게 위로와 힐링을 건넬 수 있을지 기대된다.

[사진] 소유 'GOTTA GO(가라고)' 뮤직비디오, 스타쉽엔터테인먼트