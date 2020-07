YG 측 "블랙핑크, 셀레나 고메즈 콜라보? 추후 공식발표 기다려주길"[공식]

[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 협업설이 나온 가운데 YG엔터테인먼트가 공식 발표를 기다려달라고 당부했다.

YG엔터테인먼트 측은 28일 OSEN에 블랙핑크의 콜라보곡과 관련해 "추후 공식발표를 기다려주시길 바란다"고 밝혔다.

최근 YG엔터테인먼트는 블랙핑크가 신곡 'How You Like That'을 이을 '특별한 형태의 두 번째 신곡'을 발표한다고 예고했다.

블랙핑크는 지난 5월 팝스타 레이디 가가(Lady Gaga)와의 협업곡으로 글로벌 음악 시장을 달궜던 만큼, 많은 팬들은 또다른 초대형 아티스트와 작업한 것이 아니냐고 추측했다. 이가운데 일각에서 셀레나 고메즈와 콜라보한다는 설을 제기했고, YG엔터테인먼트는 공식 발표를 기다려달라고 말했다.

한편 블랙핑크는 오는 8월 중 발표될 두 번째 신곡에 이어 10월 2일 정규앨범 발표도 확정했다. 블랙핑크는 지난달 26일 발표한 'How You Like That'으로 전세계 음악 시장을 뒤흔들고 있는 상황. 이 노래는 세계 양대 팝 차트로 불리는 영국 오피셜 싱글 차트와 미국 빌보드 핫100서 각각 20위와 33위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 역사를 새로 썼다.

또한 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50차트에서는 2위를 기록했고 미국을 포함한 아이튠즈 64개국 1위, 일본 라인뮤직 1위, 중국 최대 음원사이트 QQ차트 3관왕을 차지했다. 국내 음악방송 10관왕은 물론 멜론을 포함한 국내 주요 음원차트 '퍼펙트 올킬'까지 달성, 한 달 가까이 인기 고공행진을 이어가며 난공불락의 저력을 뽐냈다.



더불어 블랙핑크는 'How You Like That' 뮤직비디오로 세계 신기록을 경신했다. 공개 첫 날 8630만 뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수'에 오르는 등 총 5개 부문의 기네스 월드 레코드에 등재됐다. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 21일 만에 3억뷰를 돌파하며 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 세웠다. /misskim321@osen.co.kr



