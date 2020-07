'오케이 마담' 엄정화, 댄스 본능 폭발…중독성 100% 'OK송 챌린지' 화제

[스포츠조선 이승미 기자]올여름 극장가의 무더위를 날려버릴 유일한 초특급 액션 코미디 영화 '오케이 마담'이 중독성 강한 OK송 챌린지 열풍으로 온라인에서 화제를 모으고 있다. '오케이 마담'은 생애 첫 해외여행에서 난데없이 비행기 납치 사건에 휘말린 부부가 평범했던 과거는 접어두고 숨겨왔던 내공으로 구출 작전을 펼치는 초특급 액션 코미디.

리아킴

OK송 챌린지는 '오케이 마담' 속 '오케이!'를 외치는 대사들을 활용해 제작한 스페셜 음원에 위트있고 다채로운 안무를 더한 댄스 챌린지이다. OK송에 맞춰 안무를 추고 해시태그 #OK송 #OK송챌린지 #옼옼옼케이는인싸스타일과 함께 인스타그램 또는 틱톡에 업로드를 완료하면 경품으로 에어팟 프로와 짐벌을 제공하는 이벤트로 SNS를 뜨겁게 달구고 있다. 한번 들으면 잊을 수 없는 멜로디와 가사에서 오는 강한 중독성과 '아슬아슬 OK', '몰라 알 수가 없지만 OK' 등과 같이 OK 동작을 위트있게 변주해 만들어낸 안무가 눈길을 사로잡는다.여기에 '오케이 마담'의 엄정화, 박성웅, 이상윤, 이선빈이 직접 챌린지에 참여해 더욱 화제를 모으고 있다. 교복을 입고 내적 흥을 폭발시키는 '팀 오케이'의 춤 실력은 코믹과 액션이라는 두 장르를 모두 섭렵한 배우들이 선보일 유쾌한 코믹 앙상블에 대한 기대감을 높인다. 뿐만 아니라, 116만 명의 구독자를 보유한 유튜브를 운영중인 대한민국 대표 안무가 리아킴 역시 OK송 챌린지 열풍에 동참해 진정한 대세 챌린지의 시작을 알린다. 특히 리아킴은 본인만의 스타일로 새롭게 탄생시킨 OK송 안무로 이목을 끈다. 이렇듯, 대세 배우들과 대세 셀럽의 잇따른 영상 게재 후 SNS에는 예비 관객들의 열띤 반응이 이어지고 있다.24만 팔로워를 보유한 틱톡커 '인싸라마'의 안무로부터 시작된 이번 OK송 챌린지는 인기 틱톡커들의 참여까지 추가로 이끌어내면서, 코미디 영화 특유의 친근함과 유머러스함을 강조하며 영화 개봉 전부터 1020 관객들의 취향을 완벽히 저격했음을 증명하고 있다. 540만 팔로워를 가진 '티곰'은 '인싸라마'와의 콜라보를 통해 범상치 않은 댄스 실력으로 챌린지에 참여해 열기를 높였다. 또한 38만 명의 팔로워를 가진 틱톡커 '재현', '안그래도되는데' 등이 본인만의 스타일로 해석한 OK송 챌린지 영상을 게재해 예비 관객들의 눈길을 사로잡고 있다.

'오케이 마담'은 8월 12일 개봉 예정이다.

이승미 기자 smlee0326@sportshcosun.com