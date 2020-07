‘30일 컴백’ 제시, 타이틀곡 ‘눈누난나’ 뮤비티저 1탄 공개+수록곡 스포일러 大방출

[OSEN=김은애 기자] 피네이션(P NATION)은 27일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 제시(Jessi)의 세 번째 미니앨범 ‘NUNA (누나)’ 타이틀곡 ‘눈누난나 (NUNU NANA)’ 뮤직비디오 1차 티저 영상을 업로드했다.

공개된 티저에는 제시가 등장만으로도 강렬한 카리스마를 발산하며 주위를 압도하고 있다. 이어 귀에 감기는 중독성 있는 힙합 트랩 사운드와 함께 시작되는 댄서들과의 역동적인 퍼포먼스가 파워풀한 곡의 전개를 예고하며 궁금증을 증폭시켰다.

이에 앞서 지난 24일부터 26일까지 새 앨범의 수록곡 ‘Put it on ya (Feat. BM of KARD, nafla)’, ‘Numb’, ‘STAR’의 스포일러 영상도 순차적으로 공개됐다.

트렌디하고 힙한 리듬에 제시와 BM, 나플라의 래핑이 귓가를 사로잡는 ‘Put it on ya (Feat. BM of KARD, nafla)’부터 808 사운드를 기반으로 제시만의 감성 보이스가 돋보이는 ‘Numb’, 어쿠스틱 기타 리프에 제시의 감미로운 반전 R&B 보컬 매력을 확인할 수 있는 ‘STAR’까지 수록곡 음원 하이라이트가 소개되며 계속해서 신보를 향한 기대감을 높였다.

‘NUNA’는 제시가 약 3년 만에 공개하는 새 미니앨범으로, 타이틀곡 ‘눈누난나’를 비롯해 ‘STAR’, ‘Put it on ya (Feat. BM of KARD, nafla)’, ‘Numb’ 외에 기존곡 ‘Wh o Dat B’, ‘Drip (Feat. Jay Park)’까지 총 여섯 트랙으로 구성됐다.

제시의 세 번째 미니앨범 ‘NUNA’는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

/misskim321@osen.co.kr

[사진] 피네이션(P NATION) 제공