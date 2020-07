'음악중심' 블랙핑크 1위…핫 데뷔 싹쓰리 2위

음중

혼성그룹 싹쓰리가 데뷔와 동시에 '쇼! 음악중심'에서 2위를 차지했다.



25일 방송된 MBC TV '쇼! 음악중심'에서는 싹쓰리의 '여름 안에서', 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)', 화사의 '마리아(Maria)'가 1위 후보에 올랐다.



1위 트로피는 블랙핑크에게 돌아갔다.



이날 방송에 출연하지 않은 블랙핑크를 대신해 2위를 차지한 싹쓰리가 소감을 밝혔다. 린다G(이효리)는 팀을 대표해 "아쉽다"며 "블랙핑크 축하한다. 오랜만에 후배들과 한 무대에 서게 돼 기쁘다"고 말했다.



MBC TV '놀면 뭐하니?'를 통해 결성된 싹쓰리는 이날 정식 데뷔 무대를 가졌다. 이들은 리메이크곡 '여름 안에서'와 신곡 '다시 여기 바닷가' 두 곡으로 무대에 올랐다.