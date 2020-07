"손만 대면 대박"..블랙핑크, 한복유튜브→콜라보로 보여준 '1위의 품격'(종합)[Oh!쎈 레터]

[OSEN=이승훈 기자] 이쯤 되면 '미다스의 손'이라 부를 만하다. 본업인 음악은 물론, 무대 위 화려한 퍼포먼스를 극대화한 한복 패션, 유명 아티스트와의 컬래버레이션 등으로 손만 대면 '대박 행진'을 이어가고 있기 때문. '글로벌 걸그룹'으로 자리매김한 블랙핑크(BLACKPINK)의 이야기다.

지난 24일 블랙핑크는 팝스타 아리아나 그란데의 유튜브 채널 구독자수를 넘어서며 전 세계 여성 아티스트 1위에 올랐다. 이날 오전 블랙핑크 공식 유튜브 채널 구독자수가 4230만명을 돌파한 것. 이는 아리아나 그란데, 테일러 스위프트, 케이티 페리, 리아나 등 인기 팝스타들보다 많은 수치다.

블랙핑크의 해당 기록은 여성 아티스트 뿐만 아니라 남녀 아티스트 전체를 놓고 봐도 우수한 성적이다. 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자수는 저스틴 비버와 DJ 마시멜로, 에드 시런, 에미넴과 함께 다섯 손가락에 꼽힌다. 유튜브 구독자수가 글로벌 음악 시장의 판도 변화를 이끄는 지표라고 평가받고 있기에 블랙핑크의 이같은 성적은 향후 콘텐츠를 향한 기대감으로 이어지기 충분하다.

지난달 26일 발매한 블랙핑크 신곡 'How You Like That'의 무서운 상승세도 주목할 만하다. 전작 'Kill This Love'에 이어 글로벌 차트를 강타한 'How You Like That' 뮤직비디오는 첫날 8630만 뷰를 기록하며 '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 기네스 월드 레코드 총 5개 부문에 공식 등재됐다.

이뿐만이 아니다. 블랙핑크 'How You Like That' 뮤직비디오는 공개 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 21일 만에 3억뷰를 돌파하며 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 갱신했다. 영국 오피셜 싱글 톱100과 미국 빌보드 핫100서 각각 20위, 33위를 기록하며 케이팝의 새로운 역사를 쓰기도.

지난달 미국 NBC 간판 프로그램 '더 투나인 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연해 'How You Like That' 첫 컴백 무대를 가진 블랙핑크의 의상도 뜨거운 관심을 받았다. 동양미를 강조한 한복 의상으로 보는 이들을 매료시킨 것. 이후 각종 온라인 커뮤니티에는 블랙핑크가 입은 한복에 대해 궁금증을 드러내는 해외 팬들의 게시물들이 쏟아졌다. 블랙핑크가 입은 한복은 일상복으로 입고 다녀도 무방할 것 같다는 호평도 이어졌다.

'How You Like That' 뮤직비디오에도 등장한 한복 중 블랙핑크 제니 의상은 조선시대 무관들의 공복인 철릭 콘셉트로 핑크색 봉황문 도포를 춤추기 편하게 기장을 잘라 저고리처럼 변형했다. 블랙핑크 로제는 속옷 개념의 가리개를 크롭탑으로 재해석했으며, 지수가 입은 한복은 노리개를 견장처럼 착용한 뒤 전통 문양을 더해 미니 드레스 형식으로 재탄생시켰다. 블랙핑크 리사는 태국 출신인 만큼 상의는 한복 저고리, 하의는 태국 전통 의상으로 '퓨전 한복'을 만들어냈다.

이와 관련해 블랙핑크에게 한복을 제공한 한 업체 대표는 최근 SBS '한밤'을 통해 "예전 조선 시대 때 무관들의 공복인 철릭이라는 옷이다. 춤추기 편하게 기장을 많이 줄여서 짧은 드레스 형태로 변형해서 사용했다"고 설명했다. 또한 제니가 입은 핑크색 봉황문 도포에 대해서는 "선비들이 입었던 일상복이다. 퍼포먼스 때문에 길이를 조금 더 잘라서 저고리 형태로 만들었다"며 비하인드 스토리를 털어놨다. 실제로 블랙핑크 무대 이후 외국인 팬들로부터 한복 구매 문의가 많이 오고 있다고.

독보적인 음악성과 함께 의상으로도 글로벌한 관심을 받고 있는 블랙핑크다. '국위선양은 이런 것이다'를 보여주며 K팝과 K의상을 모두 히트시킨 셈. 때문에 이제는 단순히 블랙핑크의 음악만을 기대하기 보다는 남다른 패션 센스에도 이목이 집중되는 건 당연하다.

이처럼 단 한 곡의 노래로 역대급 글로벌 관심을 이끌어낸 블랙핑크는 오는 8월 두 번째 신곡을 발매하며 '대세 질주'를 이어갈 예정이다. 앞서 YG엔터테인먼트는 지난 23일 공식 블로그를 통해 블랙핑크 '뉴 싱글 티저 포스터(NEW SINGLE TEASER POSTER)'를 게재한 바. 포스터 속 'August, 2020'이라는 문구와 함께 유쾌발랄한 콘셉트의 블랙핑크 멤버들 모습이 인상적이다. 핑크빛 무드의 배경과 만화 속 한 페이지의 장면을 보는 듯한 설렘 가득한 매력도 돋보인다.

특히 블랙핑크 멤버 4인 컷 아래 남겨진 물음표는 전 세계 팬들의 궁금증을 자극하기에 층분했다. 지난 5월 레이디 가가(Lady Gaga)와의 협업곡으로 글로벌 음악 시장을 뒤흔들었던 터라 이번에는 어떤 아티스트와 컬래버레이션을 진행했을지 기대감이 높아지고 있다.

발매하는 곡마다 전 세계적인 호평을 얻으며 놀랄 만한 신기록을 써내려가고 있는 블랙핑크. 과연 8월에 발매되는 신곡을 통해서는 어떤 호성적을 이끌어내며 '대세 글로벌 걸그룹'의 입지를 더욱더 견고히 다질 수 있을지, 한복에 이어 또 다른 패션 유행을 선도할 수 있을지 기대된다.

[사진] YG엔터테인먼트