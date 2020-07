[종합]'음악중심' 싹쓰리, 데뷔와 동시에 2위…린다G "아쉽지만 행복해"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] '음악중심'에서 블랙핑크가 1위를 차지했다.

25일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 블랙핑크 'How You Like That'가 싹쓰리 '여름 안에서'와 화사 '마리아'를 제치고 1위를 차지했다.

이날 데뷔와 동시에 1위 후보에 오른 싹쓰리는 2위를 차지했다.

린다G는 "아쉽다"면서도 "블랙핑크 축하드리고 첫 방 멋있게 해주셔서 감사하다. 후배들과 한 무대에 서 있어서 행복하다. 감사하다"고 인사했다.

앞서 이날 싹쓰리는 '여름 안에서'와 '다시 여기 바닷가'로 데뷔 무대를 최초로 공개했다.

본 무대에 앞서 싹쓰리는 데뷔를 앞둔 소감을 전했다. 유드래곤은 "많이 긴장되고 떨리지만 열심히 했기 때문에 좋은 모습 보여드릴 수 있지 않을까 생각이 든다"고 했다. 또한 비룡은 차트 올킬 소감에 "차트 기대는 안 했는데, 과분한 사랑을 해주셔서 감사하다"며 "사실 어르신 두 분 모시고 다니는 데 진심으로 감사드린다"고 했다.

린다G는 데뷔 곡을 설명해 달라는 말에 "남편 이상순 씨께서 곡을 써주셨고, 제가 가사를 쓴 곡으로 여름 하면 떠오르는 아련한 추억을 되새길 수 있는 그런 곡이다"고 설명했다.

이후 '여름 안에서'로 데뷔 첫 무대를 꾸민 싹쓰리는 '다시 여기 바닷가'를 통해 90년대 분위기가 물씬 풍기는 무대를 꾸몄다. '다시 여기 바닷가'는 90년대의 감수성을 현대적인 스타일로 재해석한 뉴트로 곡이다.

지난 5월 30일 유두래곤(유재석), 린다G(이효리), 비룡(비, 정지훈)으로 결성된 싹쓰리는 약 2달 남짓한 시간 동안 MBC '놀면 뭐하니?'를 통해 2020년 여름 가요계를 싹쓸이하기 위한 앨범을 준비했다.

어느 순간 음원 차트에서 보기 힘들어진 댄스 장르를 부활시켜 보자는 마음을 모아 결성된 싹쓰리는 커버곡 '여름 안에서'부터 데뷔곡 '다시 여기 바닷가'까지 현재 음원 차트 상위권을 차지하며 가요계 돌풍을 일으키고 있다.

전소미는 신곡 'What You Waiting For'의 무대를 꾸몄다.

전소미는 파워풀한 보컬과 카리스마 넘치는 퍼포먼스를 선보이며 한층 더 성숙해진 매력을 뽐냈다.

'What You Waiting For'는 전주부터 흘러나오는 밝은 신스 사운드와 대조를 이루는 감성적인 코드 진행이 돋보이는 곡이다.

이하이는 신곡 '홀로'의 무대를 선보였다. 이하이 특유의 소울풀한 가창력과 더 짙어진 감성이 눈과 귀를 사로잡았다.

'홀로'는 이하이가 AOMG에 합류한 후 처음으로 발매한 싱글 앨범으로, 외로움의 시간을 견뎌낸 이하이 본인과 더불어 폐쇄된 사회적 환경에 갇힌 이들에게 전하는 위로를 담은 곡이다.

레드벨벳 아이린&슬기는 첫 미니앨범 후속곡 '놀이' 무대를 선사, 화려하고 감각적인 퍼포먼스로 또 한번 시청자들을 매료시켰다.

'놀이'는 아슬아슬한 관계에서 느껴지는 긴장감을 숨바꼭질 놀이에 빗대어 재치 있게 풀어낸 가사가 인상적이며, 아이린&슬기의 장난기 가득한 보컬이 곡의 매력을 배가시켰다.

이외에도 제이핑크, 정세운, 1THE9, MustB(머스트비), 3YE(써드아이), DONGKIZ I:KAN, TOO(티오오), 엘라스트, Weeekly, XRO(재로), 숙행, 강소리, 안성훈이 출연해 무대를 꾸몄다.

