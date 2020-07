'음악중심' 싹쓰리, 데뷔와 동시에 1위 후보→'다시 여기 바닷가' 최초 공개 예고

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]혼성그룹 싹쓰리가 데뷔와 동시에 1위 후보에 올랐다.

25일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 7월 넷째 주 1위 후보가 공개됐다.

이날 1위 후보는 블랙핑크 'How You Like That'와 싹쓰리 '여름 안에서', 화사 '마리아'가 이름을 올렸다.

특히 싹쓰리는 데뷔와 동시에 1위 후보에 오르게 돼 시청자들의 이목을 집중시켰다.

한편 이날 싹쓰리는 '여름 안에서'와 '다시 여기 바닷가'로 데뷔 무대를 최초로 공개한다. 시원한 바다를 떠오르게 만드는 두 써머송을 싹쓰리 멤버들이 어떤 의상과 어떤 퍼포먼스로 꾸밀지 기대를 모은다.

이외에도 이날 '음악중심'에는 싹쓰리(유두래곤, 린다G, 비룡), 이하이, 전소미, 레드벨벳-아이린&슬기, 제이핑크, 정세운, 1THE9, MustB(머스트비), 3YE(써드아이), DONGKIZ I:KAN, TOO(티오오), 엘라스트, Weeekly, XRO(재로), 숙행, 강소리, 안성훈이 출연한다.

anjee85@sportschosun.com