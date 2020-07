'음악중심' 싹쓰리, 데뷔 동시에 블랙핑크화사와 1위 후보→'다시 여기 바닷가' 최초 공개 예고

[OSEN=이승훈 기자] 블랙핑크와 싹쓰리, 화사가 '쇼! 음악중심' 1위 후보에 이름을 올렸다.

25일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'(이하 '음악중심')은 7월 넷째주 1위 후보를 공개했다.

블랙핑크는 발매 이후 지금까지 큰 사랑을 받고 있는 'How You Like That', 싹쓰리는 듀스의 인기곡을 리메이크한 '여름 안에서', 화사는 '마리아'로 1위 후보에 올랐다.

이어 '음악중심'은 "유두래곤, 린다G, 비룡으로 구성된 '싹쓰리'의 무대는 잠시후 최초 공개된다"며 싹쓰리의 신곡 '다시 여기 바닷가' 무대를 예고했다.



한편, 이날 MBC '쇼! 음악중심'에는 싹쓰리(유두래곤, 린다G, 비룡), 이하이, 전소미, 레드벨벳-아이린&슬기, 제이핑크, 정세운, 1THE9, MustB(머스트비), 3YE(써드아이), DONGKIZ I:KAN, TOO(티오오), 엘라스트, Weeekly, XRO(재로), 숙행, 강소리, 안성훈 등이 출연한다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] MBC '쇼! 음악중심'