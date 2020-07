전소미 'What You Waiting For' 뮤비, 공개 2일 만에 천만뷰 돌파..글로벌★[공식]

[OSEN=김보라 기자] 가수 전소미의 신곡 'What You Waiting For' 뮤직비디오 조회 수가 천만 뷰를 돌파했다.

소속사 더블랙레이블 측은 “지난 22일 발매한 전소미의 두 번째 싱글 'What You Waiting For' 뮤직비디오가 공개 2일 만에 천만 뷰를 돌파했다”라고 25일 밝혔다.

'What You Waiting For' 뮤직비디오는 공개 하루 만에 630만 뷰를 넘어 국내외에서 큰 호응을 얻었다. 이후 꾸준한 상승세를 보이며 컴백 2일 만에 조회 수 1000만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제를 모으고 있다.

전소미의 이번 신곡은 발매와 동시에 아이튠즈 K-POP 차트에서 인도네시아, 태국, 사우디아라비아, 싱가포르, 대만, 베트남, 홍콩, 말레이시아, 캄보디아 등 전 세계 9개 지역 5위권 안에 이름을 올렸다. 특히 이 중 인도네시아와 태국에서는 1위를 차지했다.

이외에도 브라질, 페루, 체코, 폴란드, 미국, 오스트레일리아, 프랑스, 스페인, 일본 등 19개 지역 아이튠즈 K-POP 차트에서도 100위권 안에 진입하는 등 전 세계 팬들의 큰 사랑을 받으며 차세대 글로벌 아티스트로서의 입지를 다지고 있다.

신곡 'What You Waiting For'는 전주부터 흘러나오는 밝은 신스 사운드와 대조를 이루는 감성적인 코드 진행이 돋보이는 곡으로, 사랑을 기다리는 소녀의 마음을 대변한다.

그 후로 이어지는 전소미의 파워풀 한 보컬과 중독성 있는 후렴구는 남녀노소 할 것 없이 듣는 이들의 감성을 자극할 것으로 예상된다.

한편, 전소미는 오늘(25일) 생방송하는 MBC ‘음악중심’에서 신곡 ‘What You Waiting For’의 컴백 무대를 가진다.

/ purplish@osen.co.kr

[사진] 더블랙레이블