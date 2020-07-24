[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

▲국무조정실·국무총리비서실◇부이사관 승진▷언론홍보행정관 유승표▷산업통상정책과장 윤현주▷정부합동부패예방추진단 총괄과장 차동민▷기획총괄과장 서영석▷조세심판원 행정실장 이기태◇과장급 전보▷민정기획행정관 김기한
▲행정안전부▷자연재난대응과장 임현우▷재난안전산업과장 김해▷재난경감과장 전상률▷복구지원과장 최병진
▲보건복지부▷기획조정담당관 장호연▷보험평가과장 정영기▷건강증진과장 이윤신▷보육사업기획과장 홍승령▷질병관리본부 국립인천공항검역소 서무과장 형운태▷〃 국립군산검역소장 소상문▷국립춘천병원 서무과장 김인천▷국립목포병원 서무과장 신현봉▷국립망향의동산관리원장 김학진
▲국토교통부◇실장급 승진▷중앙토지수용위원회 상임위원 김이탁◇국장급 전보▷항공정책관 정용식▷서울지방국토관리청장 김상석◇과장급 전보▷지역정책과장 이성훈▷물류정책과장 장우철▷부산지방항공청 안전운항국장 김세연▷〃 항공관제국장 최종일▷항공교통본부 인천항공교통관제소장 김봉진
▲국가보훈처▷보훈선양국장 오진영▷보훈단체협력관 임종배▷서울지방보훈청장 이성춘▷국립대전현충원장 전종호▷공훈관리과장 김정연▷공훈발굴과장 이제복▷보훈심사위원회 사무국 심사4과장 남창수▷인천보훈지청장 박현순▷국립대한민국임시정부기념관건립추진단 김이주▷처장비서관 이윤심▷혁신행정담당관 용교순▷선양정책과장 염선미▷기념사업과장 박경미▷제대군인정책과장 안진형▷국립4·19민주묘지관리소장 이창섭▷국립괴산호국원장 김종술▷6·25전쟁 70주년 사업추진기획단 기획총괄팀장 강귀영▷서울지방보훈청 총무과장 서정미▷부산지방보훈청 보훈과장 김찬규▷대전지방보훈청 총무과장 강성미
▲관세청◇과장급 전보▷평택세관장 이갑수
▲방위사업청◇과장급 전보▷전차사업팀장 윤창문▷감시전자계약팀장 이명▷방위사업정책과장 정범승▷호위함사업팀장 이동석
▲대구시◇5급 승진 내정▷대변인실 류현희▷홍보브랜드담당관실 이정미▷감사관실 이칠도▷정책기획관실 김정화▷평가담당관실 박노경▷예산담당관실 박다원 김은진▷세정담당관실 권영로▷정보화담당관실 박정애▷지역혁신담당관실 정봉수▷안전정책관실 김수균 이동진▷경제정책과 최용섭▷산단진흥과 박성숙 안병락▷기계로봇과 박준희▷섬유패션과 서정숙▷일자리노동정책과 안미숙▷사회적경제과 김은정▷창업진흥과 이영희▷투자유치과 최종태▷혁신성장정책과 윤효근▷도시계획과 류경선▷총무과 임보건 서수남 성태홍▷인사혁신과 박수정▷복지정책과 이종숙▷어르신복지과 심정희▷보건의료정책과 김진영▷감염병관리과 정정희▷건강증진과 김영애▷교육협력정책관실 조정옥▷여성가족과 심현숙▷문화예술정책과 박영주▷문화콘텐츠과 조윤선▷체육진흥과 정인교 최성문▷환경정책과 박선영▷자원순환과 이수정▷산림녹지과 김정호▷취수원이전추진단 이영석▷교통정책과 이대진▷버스운영과 강미정▷교통정보서비스센터 송문곤▷의회사무처 김정식▷보건환경연구원 이명숙 전현숙 전병권▷상수도사업본부 김진홍▷건설본부 최준환▷도시공원관리사무소 조현백〈동구〉▷공원녹지과 임종일▷건강증진과 남정숙〈서구〉▷건축주택과 박군서▷건강증진과 천영숙〈남구〉▷건설과 송준호〈수성구〉▷식품위생과 이상기〈달성군〉▷정책사업과 양동수▷보건과 박순화
▲광주시◇5급 전보▷대변인실 주상현▷혁신소통기획관실 한병희▷정책기획관실 박승옥 이문혜▷평가담당관실 김명신 김영화▷세정담당관실 오승훈▷국제협력담당관실 김미숙▷안전정책관실 위가환▷재난대응과 정준호▷민생사법경찰과 기성철▷자치행정과 김종호 엄보현▷총무과 고미송 신동호 유방실▷균형발전정책과 윤진수 이형호▷5·18선양과 박종호▷평화기반조성과 최혜경▷사회복지과 김대성 조명수▷장애인복지과 송숙한▷식품안전과 문윤희▷출산보육과 노미연▷청년청소년과 김성희 정수경▷건축주택과 정태정▷토지정보과 조현서▷대중교통과 윤상호 이정환 정남주▷노동협력관실 김상숙▷문화도시정책관실 윤미라 장현정▷문화산업과 안규필 한송화▷관광진흥과 박명순▷체육진흥과 추성일▷일자리정책관실 나병춘 전영복▷투자유치과 김오숙▷민생경제과 이지연▷미래산업정책과 최진아▷자동차산업과 박형주▷감사위원회 김대중 박효정▷보건환경연구원 김향이▷상수도사업본부 송일석▷시립미술관 김기보▷문화예술회관 임연환▷5·18민주화운동기록관 고경미▷의회사무처 이영철▷광주광역시 민난향 정수정 정양섭 채종환 최병채 최정춘 홍양숙▷도시철도건설본부 이석호▷세정담당관실 서대필▷스마트시티과 조성익▷기후대기과 박희봉▷건축주택과 김광용▷도로과 서인석▷상수도사업본부 정동원 박상호▷생명농업과 양철훈▷김치타운관리사무소 황인근▷공원녹지과 송병석▷푸른도시사업소 문기환▷민생사법경찰과 박기홍▷건강정책과 김종필▷식품안전과 조경희▷환경정책과 손인규 전순경▷하수관리과 최순석▷재난예방과 이중배▷물순환정책과 홍기택▷이전사업과 호형수▷종합건설본부 한원식 임태성▷도시철도건설본부 김성원▷시립미술관 박재춘▷도시철도건설본부 송희연▷문화예술회관 박정철▷인공지능정책과 이중근▷역사민속박물관 조광철▷보건환경연구원 배성열 나호명 강인숙 박종진
▲대전시▷보건복지국장 정해교▷자치분권국장 성기문▷트램도시광역본부장 조성배▷인재개발원장 이강혁
▲수도권매립지관리공사▷감사 임창옥
▲서울대〈인문대〉▷학장 이석재▷교무부학장 박진호▷학생부학장 안지현▷기획부학장 김지현
▲서울대병원▷내과장 윤정환▷외과장 박규주▷흉부외과장 김경환▷신경외과장 김승기▷정형외과장 조태준▷성형외과장 장학▷산부인과장 박중신▷피부과장 정진호▷비뇨의학과장 곽철▷안과장 김성준▷이비인후과장 이재서▷정신건강의학과장 안용민▷신경과장 김만호▷마취통증의학과장 김희수▷가정의학과장 박진호▷응급의학과장 권운용▷재활의학과장 신형익▷영상의학과장 정진욱▷방사선종양학과장 신경환▷핵의학과장 천기정▷진단검사의학과장 송은영▷병리과장 강경훈▷의공학과장 김성완▷임상약리학과장 장인진▷소아청소년과장 배은정▷중환자진료부장 이상민▷건강증진센터소장 권혁태
▲국무조정실·국무총리비서실◇부이사관 승진▷언론홍보행정관 유승표▷산업통상정책과장 윤현주▷정부합동부패예방추진단 총괄과장 차동민▷기획총괄과장 서영석▷조세심판원 행정실장 이기태◇과장급 전보▷민정기획행정관 김기한