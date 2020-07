[문기자 잡담]갈 때 가더라도 고환은 두고 가

고환 건 내기에 졌지만 약속 지킬 기미가 없는 비달

공약 이행 촉구하는 페이스북 페이지도 존재



사실 아르투로 비달(33·바르셀로나·칠레)의 이적설이 도는 것은 그리 새삼스러운 일은 아니다. 축구 인생으로만 치면 사실상 바르셀로나에서 평생을 나고 자란 리오넬 메시(33·아르헨티나)마저도 어딘가로 옮길지 모른다는 소문은 거의 매년 튀어나왔다. 하물며 바르셀로나 이전에도 유럽 빅리그를 여럿 누볐던 비달이 이제 와 팀을 한 차례 더 바꾸지 못할 이유도 없다.



/비달 인스타그램

게다가 그의 아이덴티티 중 하나인 ‘우승 청부사’ 타이틀이 깨지는 바람에 이적을 고려해 볼만한 만한 팀도 예전에 비해 도리어 많아졌다. 우승 청부사란 그가 2011-2012시즌에 이탈리아 프로축구 세리에A 유벤투스(2011~2015년)로 이적한 이래 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨(2015~2018년), 바르셀로나(2018년~현재)에 이르기까지 이번을 제외한 모든 시즌에 리그 우승컵을 들어 올리며 붙은 칭호다.



만일 2019-2020시즌에도 바르셀로나가 리그 정상을 차지했다면 ‘소속팀의 리그 연속 우승’ 전설을 이어가기 위해서라도 협상 폭을 우승권 구단만으로 좁혀야 했을 것이다. 하지만 기록이 이미 박살 나버린 이상 강팀만을 고집할 필요가 더는 없어졌다. 그래서인지 최근 현지에선 세리에A 인터밀란과 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시, 맨유뿐 아니라 뉴캐슬 등 중위권 구단에서도 비달을 눈여겨보고 있다는 보도가 나오고 있다.



비달의 8시즌에 걸친 리그 우승 커리어를 압축한 그래픽./BRfootball 인스타그램

◇사나이의 맹세



다만 비달이 바르셀로나를 떠나기에 앞서 정리해 둬야 할 과업이 하나 있다. 바로 그의 고환 문제다. 널리 알려진 사연도 아닐뿐더러 웬만한 사람들은 그다지 알고 싶어하지도 않겠지만, 비달의 영 좋지 못한 곳은 사실 그의 것이 아니다. 지난해 어느 봄날 무심코 걸었던 내기에서 패하는 바람에 소유권을 상실했기 때문이다.



2018-2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 4강 1차전이 열렸던 지난 2019년 5월 2일, 바르셀로나는 홈에서 마주한 리버풀을 3대0으로 완벽히 짓눌러 버렸다. 예나 지금이나 바르셀로나는 세계적으로 손꼽히는 강팀이었다. 비록 2차전이 남아있긴 했으나 축구팬 대부분은 리버풀이 판세를 뒤집을 수 없으리라 예측했다. 바르셀로나 역시 승리를 자신하고 있었고, 비달 또한 이러한 분위기에 휩쓸렸는지 4강 1차전 경기를 마친 직후 열린 공식 기자회견에서 다음과 같이 말했다.



“만약 리버풀이 결승 티켓을 따낸다면, 왼쪽 알은 리버풀에 기증하고 오른쪽은 리버풀을 응원했을 레알 마드리드 팬들에게 줄게요.”

(I will donate my left testicle if Liverpool qualified and the right one to Real Madrid fans who supported them.)



지난해 5월 2일 비달이 리버풀과의 UEFA 챔피언스리그 4강 1차전 경기 직후 실제로 했던 발언./We8gas 페이스북 캡처

그러나 1차전에서의 사투에 모든 힘을 쏟아낸 바르셀로나는 6일 뒤 이어진 리버풀과의 2차전에선 거짓말처럼 참패를 당했다. 리버풀은 전·후반 90분 동안 1점도 내주지 않고서 바르셀로나의 골망을 4차례나 흔들었다. 1·2차전 총합 4대3, 리버풀의 극적인 역전승이었다. 이날 경기에 선발 출전한 비달은 정말 열심히 뛰었음에도 승부를 뒤집지 못했다. 충격과 비탄에 빠진 바르셀로나 팬들과 비달의 고환을 뒤로하고 결승에 진출한 리버풀은, 결국 토트넘마저 2대0으로 격파하며 지난 시즌 UEFA 챔피언스리그 왕좌를 차지했다.



2018-2019시즌 UEFA 챔피언스리그 우승을 차지한 리버풀을 환영하는 팬들. 지난해 6월 3일 열린 리버풀 선수단 개선 환영 행사엔 약 75만명이 몰려들었다./로이터 연합뉴스

◇왜 아직 안 줘요



그로부터 시간이 1년 넘게 흘렀지만, 비달은 내내 그날의 거룩한 맹세를 행동으로 옮길 기색이 없다. 리버풀 관계자나 레알 마드리드 팬 중 비달의 낭심을 목격하거나 만져보았다 밝힌 이는 여태 등장하지 않았다. 비달이 현재 뛰는 팀 또한 암만 봐도 FC 바르셀로나 페메니(Barcelona Femení)는 아니다. 비달이 중요 부위를 떼어 건네줬으나 상대 쪽에서 수령을 거절했을 가능성도 희박하다. 웬만한 축구 팬이라면 비달의 은밀한 분신을 생일이나 크리스마스 선물로 바라지까진 않더라도, 어지간해선 그것을 주겠다는데 굳이 마다하진 않을 것이기 때문이다.



약속을 끝내 이행하지 않고서 바르셀로나를 떠날 가능성도 크다. 실제로 그는 최근 들어 팀을 옮기고 싶다는 뜻을 공개적으로 내비치기도 했다. 지난달 즈음 비달은 스페인 일간지 엘 페리오디코와 인터뷰하며 “여기에서 행복하고 친한 동료도 있긴 하지만, 중요한 선수라는 느낌을 받고 싶다. 만약 그렇지 못하면 커리어를 이어가기 위해 다른 곳을 찾겠다”고 말했다. 그는 지난 5월까지만 해도 세르지오 부스케츠(32·스페인), 이반 라키티치(32·크로아티아), 프렝키 더용(23·네덜란드) 등과의 주전 경쟁에서 밀리는 와중에도 “바르셀로나에 남고 싶다. 몸 상태도 어느 때보다 좋다. 지금 바르셀로나에선 드레싱 룸에 훌륭한 친구들이 많다”며 잔류 의사를 밝혔지만, 한 달 새에 모종의 이유로 심경의 변화를 겪은 듯했다.



/비달 인스타그램

비달은 예전에도 언약을 지키지 않고서 내뺀 전력이 있다. 그는 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 한창 두각을 보이기 시작하던 2011년 7월 즈음 거의 확정돼가던 바이에른 뮌헨 이적을 엎고 유벤투스로 옮겨가는 사고를 쳤다. 당시 바이에른 뮌헨 회장이던 울리 회네스는 “비달이 우리와의 약속을 깼다”며 격노했다. 비달은 “레버쿠젠이 나를 다른 독일 구단에 팔고 싶어하지 않았다. 어쩔 수 없었던 선택이니 이해해 달라”며 변명했다. 그러나 이 시절에 나왔던 보도와 관계자 증언 등을 종합해보면, 비달은 레버쿠젠이 제동을 걸기 전까진 다소 지나칠 정도로 바이에른 뮌헨 이적을 공언했던 듯하다. 이번 고환 사건과 마찬가지로 본인이 괜히 입을 경솔히 굴린 탓에 처지가 난감해졌던 것이다.



/비달 인스타그램

물론 비달이 본인의 듀얼코어를 내기 판돈으로 던졌다는 사실 자체를 모르는 사람도 많고, 당시엔 그의 맹세를 목격했을지라도 한 해 넘게 시간이 흐르는 동안 기억이 희미해진 이 또한 적지 않다. 비달 역시 말을 아끼며 그의 발언이 자연히 잊히길 기다리고 있을지도 모른다.



그러나 세상 사람 모두가 그의 공약을 망각한 것은 아니다. 페이스북 페이지 ‘Arturo Vidal: Donating Testicles Since 2019’ 운영자는 그날의 기억을 간직한 인물 중 하나다. 그는 바르셀로나가 2018-2019시즌 UEFA 챔피언스리그 4강에서 리버풀에 역전패당한 바로 다음 날 페이지를 생성했다. 그리고선 지금까지도 줄기차게 비달에게 그의 왼쪽과 오른쪽을 각각 리버풀과 레알 마드리드에 봉헌하라 촉구하고 있다. 이러한 요구는 그 혼자만의 메아리 없는 몸부림도 아니다. 이 페이지에 좋아요와 팔로우를 한 사람은 약 3000여명에 달한다.



가장 최근 게시물인 지난달 24일 업로드된 글엔 “저를 기억하나요? 전 UEFA 챔피언스리그 4강전에 지고서 고환을 기증한 멍청이랍니다”라고 적혀 있다./페이스북 페이지 'Arturo Vidal: Donating Testicles Since 2019' 캡처