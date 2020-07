전소미, 이번엔 대형 포크레인 플렉스?…MV촬영 현장 공개

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 가수 전소미가 신곡 뮤직비디오 촬영 현장을 공개했다.

전소미는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "UNREAL 'WHAT YOU WAITING FOR'"이라는 글을 적으며 신곡 '왓 유 웨이팅 포(What You Waiting For)' 뮤직비디오 촬영 현장을 찍은 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 전소미는 포크레인 운전석에 앉아 포즈를 취하고 있다. 신비로우면서도 몽환적인 분위기가 시선을 잡아끈다.

한편 전소미는 이날 오후 6시 신곡 '왓 유 웨이팅 포'를 발매했다. '왓 유 웨이딩 포'는 히트곡 메이커이자 더블랙레이블의 대표 프로듀서인 테디와 전소미가 데뷔곡 '버쓰데이'에 이어 또 한 번 호흡을 맞춘 곡이다.