방탄소년단 정국, 美 팬들 성원에 감동 "시차 힘들지만 함성 들으니 어깨 으쓱"

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 방탄소년단 멤버 정국이 팬들의 성원에 대한 감동의 마음을 드러냈다.

22일 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'에서는 작년 연말 미국 캘리포니아 잉글우드 더 포럼(The Forum)에서 열린 '아이하트라디오 징글볼'(iHeartRadio Jingle Ball) 에피소드 영상을 공개했다.

이날 방탄소년단 멤버들은 미국 팬들과의 만남에 대해 반가움을 전하며 '마이크 드롭'(MIC Drop), '메이크 잇 롸잇(Make It Right)', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' 무대를 선보였다.

멤버 정국은 블랙 셔츠에 화이트 슈트로 시선을 사로 잡았고 현지 팬들의 반응에 따뜻한 소감을 내 비춰 눈길을 끌었다.

영상 속에서 정국은 공연 이후 소감으로 "시차 때문에 약간 이렇게 (피곤) 했었는데" 라고 말하며 "딱 들어가서 함성 들으니까 완전히...어깨 이래 가지고! 위 알 BTS!" 라며 팬들의 성원에 대해 느낀 감탄과 고마움을 표현했다. 마지막 인사말에서 손키스를 날리는 등 팬들에 대한 사랑도 전했다.

특히 정국은 마이크 드롭에서 카리스마 넘치는 임팩트한 무대를 펼쳤다.

이후 감미로운 음색과 가창력이 돋보이는 메이크 잇 롸잇 무대와 미국 가수 할시와 환상적으로 펼친 작은 것들을 위한 시 공연으로 현지 팬들에게 특별한 추억을 안겨줬다.

