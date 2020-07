[윤희영의 News English] 모닝 커피, 언제 마시는 게 좋을까요?

알람시계를 끄면서 잠에서 깨(wake up turning off the alarm clock) 비몽사몽간에 양치질과 세수를 하고는(brush teeth and wash up between being asleep and being awake) 곧장 커피 끓이는 기구로 향한다(make a beeline for the coffee maker). 커피 한잔하고 나면(grab a coffee) 정신이 맑아지려니 하는 기대에서다.



하지만 잠자리에서 일어난 직후(right after getting up) 커피 마시는 건 그리 바람직하지 않다고 한다. 가장 큰 효용을 얻을 수 있는 이상적인 시간(ideal time to get the most benefits from it)이 아니라는 얘기다. 미국 임상수면의학저널에 따르면 카페인 효과를 극대화할 수 있는 최적의 시점(sweet spot to maximize the caffeine kick)은 따로 있다.





잠에서 깨어나고 몇 시간 동안 신체는 코르티솔 호르몬이 높은 상태에 있다(be high in cortisol). 코르티솔은 정신을 맑게 하는(make you feel alert) 스트레스 호르몬으로, 한밤중 최저치에서 서서히 올라가 오전 9시쯤 최고조에 달한다(rise slowly from its lowest at midnight to its highest at 9a.m.).



따라서 코르티솔이 절정에 있는(be at its peak) 이른 아침에 커피를 마시면 활력을 북돋아주는 효과는 낮아지게 된다(lower its vitalizing effects). 다시 말해(in other words) 커피의 최대 효용을 보려면(get the most bang) 9시가 지난 오전 중간쯤 마셔야 한다. 잠에서 깨고 3~4시간 지난 후 코르티솔이 적어지면서 기운 차리게 해주는 것을 필요로 할(need a pick-me-up) 때 효험이 있다는(do the trick) 얘기다.



물론 누구나 오전 중반 이론을 준수해야(abide by the mid-morning theory) 하는 건 아니다. 어떤 이는 카페인에 보다 민감하고, 또 어떤 사람은 내성이 생겨(build up a tolerance) 무딘 반응을 보이기도 한다. 가장 중요한(matter the most) 것은 소비량(amount of consumption)이다.



일반적으로는 하루 2~4잔 섭취로 제한할(limit your intake to two to four cups a day) 것을 권한다. 미 식품의약국(FDA)은 건강한 성인(healthy adult) 기준으로 하루에 카페인 400㎎, 말하자면(so to speak) 커피 4잔까지는 괜찮다고 말한다.



다만 취침 시간 6시간 전(six hours prior to bedtime)부터는 자제해야 침대에서 뒤척이며(toss and turn on bed) 밤잠 설치는(sleep fitfully) 경우를 줄일 수 있다. 커피 한잔에는 약 100㎎의 카페인이 들어있는데, 체내에서 반 잔 분량을 해소하는 데만 6시간이 걸린다. 문제는 6시간이 지난 뒤 에 남는 50㎎도 수면을 방해할(disturb sleep) 수 있다는 점이다.



따라서 일찌감치 오후 2시 이후에는 마시지 않아야 안심할 수 있다. 특히 신진대사가 둔화하는(slow down) 50대 나이 이상(the over-50s)은 아예 점심시간 직후부터 피하라는 것이 최신 과학 연구(the latest scientific researches) 결과다.