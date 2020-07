"우리 닮았나요?" 이유비♥이다인 '자매의 나들이' 이기적인 DNA

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이유비 이다인이 자매들의 나들이에 나섰다.

이유비는 21일 인스타그램에 'Do we look alike?'("우리 닮았나요?")라고 적고 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에서 이유비와 이다인은 손에 음료가 담긴 잔을 들고 행복한 미소를 짓고 있는 모습.

자매가 모두 배우 활동을 하고 있고, 서로 닮은 듯 다른 매력을 갖고 있어 보는 이의 눈길을 사로잡고 있다.

팬들은 "이기적인 유전자" "자매들끼리 다 해먹어" "예쁜 애 옆에 또 예쁜 애"라며 남다른 미모를 가진 다정한 자매애에 응원을 보내고 있다.

한편 이유비는 현재 영화 촬영 중이며 이다인은 SBS에서 방영 예정인 드라마 '앨리스' 촬영 중이다.

