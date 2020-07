전소미, 신곡 'What You Waiting For' 오늘(21일) '틱톡'서 30초 선공개

[OSEN=지민경 기자] 가수 전소미가 컴백을 하루 앞두고 동영상 공유 플랫폼 틱톡(TicTok)에서 신곡을 30초가량 선공개한다.

소속사 더블랙레이블은 전소미가 21일 오후 5시부터 틱톡(TicTok)을 통해 신곡 'What You Waiting For' 음원 일부를 선공개한다고 밝혔다.

전소미가 영상 플랫폼에 타이틀곡 일부를 먼저 공개하는 것은 이번이 처음이다. 오는 22일 오후 6시 신곡 'What You Waiting For'의 정식 발매에 앞서 음원 일부를 틱톡에서 선공개할 것을 예고해 이목이 집중되고 있다.

더불어 전소미는 발매일인 22일, 틱톡을 통해 신곡 ’What You Waiting For’ 챌린지를 진행해 글로벌 팬들의 관심을 모을 예정이다.

신곡 'What You Waiting For'는 전주부터 흘러나오는 밝은 신스 사운드와 대조를 이루는 감성적인 코드 진행이 돋보이는 곡으로, 사랑을 기다리는 소녀의 마음을 대변한다.

그 후로 이어지는 전소미의 파워풀한 보컬과 중독성 있는 후렴구는 남녀노소 할 것 없이 듣는 이들의 감성을 자극할 것으로 예상된다.

한편, 전소미는 오는 7월 22일 신곡 ‘What You Waiting For’ 발매를 앞두고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 더블랙레이블