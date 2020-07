역주행 '다운타운 베이비' 블루, 1년2개월만에 새싱글

블루 '헤이, 고 스마일' 커버

역주행으로 음원차트 1위를 찍은 '다운타운 베이비(Downtown Baby)'의 주인공인 힙합 가수 블루(BLOO)가 새 더블 싱글을 내놓는다.



21일 힙합 레이블 메킷레인 레코즈에 따르면, 블루는 오는 23일 오후 6시 새 더블 싱글 '헤이, 고 스마일(Hey, Go smile)'을 발매한다.



지난해 9월 선보인 EP '잇츠 낫 러브 아임 저스트 드렁크' 이후 블루가 1년 2개월 만에 발표하는 신보다. '내가 담배를 태울 때'(When I smoke)와 '렛 잇 고(Let It Go)' 등 총 두 곡이 실렸다.



이날 미리 공개한 커버 이미지에는 한 소년이 어두운 숲 속에서 곰인형을 들고 눈물을 흘리는 일러스트가 삽입돼 있다. '다운타운 베이비'는 블루가 지난 2017년 12월 발매한 앨범 '다운타운 베이비'의 타이틀곡이다. 지난달 12일 MBC TV 예능프로그램 '놀면 뭐하 니?'에서 소개된 뒤 음원차트에서 지각변동을 일으키고 있다. 이효리가 평소 이 곡을 좋아한다며 매력적이 저음으로 소화했고, 이후 음원차트에서 역주행했다.



지니뮤직과 벅스 실시간 차트에서 1위에 오르더니, 국내 최대 음원사이트 멜론 정상까지 차지했다. 뿐만 아니라 가온차트 25주차(6월 14일~20일)의 디지털차트 1위로 첫 진입하기도 했다.