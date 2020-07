방탄소년단, 日오리콘 앨범차트 6일 연속 정상…누적 56만

방탄소년단

그룹 '방탄소년단(BTS)'이 일본 오리콘 차트에서 6일 연속 일간 앨범 차트 정상을 지키며 인기를 이어가고 있다.



21일 일본 오리콘 차트가 전날 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더 저니 ~(MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)'는 발매일인 지난 15일부터 6일 연속 오리콘 일간 앨범 차트 1위를 기록하고 있다. 누적판매량은 56만4290장이다.



이번 앨범은 발매 첫날 44만7869장이 팔리면서 오리콘 일간 앨범 차트 1위를 차지했다. 올해 일본에서 발매된 모든 앨범의 첫날 판매량, 그리고 역대 해외 아티스트 앨범의 첫날 판매량에서 최고치를 기록했다.



또 공개 직후 세계 81개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위, 영국 '오피셜 앨범 차트 톱 100' 56위 등에 이름을 올리며 방탄소년단의 일본 앨범 가운데 최고 성적을 거뒀다.이번 앨범은 방탄소년단이 일본에서 2년3개월 만에 발표한 정규 앨범이다.'스테이 골드(Stay Gold)' 등 일본 오리지널 곡을 비롯해 멤버 정국이 작곡에 참여한 '유어 아이즈 텔(Your eyes tell)', '온(ON)' 일본어 버전 등 총 13곡이 실렸다.