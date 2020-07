빅뱅 탑, '위화감 제로' 블랙핑크 변신 "돈독한 YG 선후배 우정"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 빅뱅 탑이 블랙핑크로 변신했다.

탑은 20일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 멘트 없이 한 편의 영상을 게재했다. 공개된 영상 속에는 블랙핑크로 변신한 탑의 모습이 담겼다. 블랙핑크의 신곡 'How you like that' 뮤직비디오의 한 장면에 블랙핑크 멤버들의 얼굴이 아닌 탑의 얼굴이 합성됐다. 한 네티즌이 합성한 영상을 탑이 자신의 인스타그램에 올린 것. 파격적인 변신의 팬들의 반응도 열광적이다. 같은 소속사 후배인 블랙핑크를 응원하려는 탑의 마음이 엿보인다.

한편, 탑이 속한 그룹 빅뱅은 최근 소속사 YG엔터테인먼트와 세 번째 재계약을 체결했다.

wjlee@sportschosun.com