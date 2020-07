에릭남, 새 미니앨범 'The Other Side' 커버 공개..피지컬 앨범 예판 시작 [공식]

[OSEN=심언경 기자] 가수 에릭남이 새 미니앨범 'The Other Side' 커버 이미지를 공개했다.

에릭남은 오늘(20일) 정오 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'The Other Side'의 커버 이미지를 선보이며, 본격적인 컴백 초읽기에 들어갔다.

공개된 사진 속 에릭남은 부러움이 섞인 복잡한 감정으로 멍하니 앞을 바라보고 있다. 포근하고 따뜻한 분위기와 상반되는 에릭남의 외로운 극장 나들이가 어떤 이야기를 전해줄지 눈길을 사로잡는다.

에릭남은 이날 오후 3시부터 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 미니앨범 'The Other Side'의 예약 판매를 시작한다. 지난해 11월 발표한 영어 앨범 'Before We Begin' 이후 8개월 만의 신보인 만큼 총 104p 분량의 포토북을 포함해 포토카드(5종 중 1종 랜덤), 포스터(초도한정 1종 별도 증정) 등의 알찬 구성으로 소장가치를 더했다.

한편, 에릭남은 오는 30일 새 미니앨범 'The Other Side'를 발표한다. 겉으로 보기에는 행복하고 완벽해 보이는 누군가의 일상에도 이면이 있고, 힘들기만 한 나의 지금에도 긍정적인 이면이 있으니 그 이면들이 그 자체로 희망이 되기를 바라는 마음을 앨범에 담았다.

특히 에릭남이 작사, 작곡한 타이틀곡 'Paradise'를 비롯해 수록곡 'Trouble With You', '잘 지내지 (How You Been)', 'Down For You', 'Love Die Young (Korean Ver.)'까지 총 5곡이 수록됐으며, 에릭남이 앨범 제작 전반에 적극 참여하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여줄 예정이어서 기대감을 높인다.

[사진] 스톤뮤직엔터테인먼트