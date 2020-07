블랙핑크, 유튜브 구독자 4200만 돌파·안무 영상 1억 뷰 눈앞…'독보적 존재감' [공식]

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 블랙핑크가 3주 연속 국내 음원 사이트 주간차트 정상을 석권하며 적수 없는 흥행 독주를 펼쳤다.

블랙핑크의 첫 정규 앨범 선공개 타이틀 'How You Like That'은 20일 발표된 멜론, 벅스, 네이버 등 국내 주요 음원 사이트의 7월 3주 차(7월13일~19일) 주간 차트 1위를 휩쓸었다. 국내외 주요 유통사의 실시간 데이터를 종합 집계하는 한터차트 주간 음원 랭킹 역시 3주 연속 정상를 지켰다.

블랙핑크는 음악 방송 프로그램 트로피를 싹쓸이하며 막강한 파급력을 증명했다. 가요계 컴백 대란 속에서도 컴백 후 지금까지 SBS '인기가요', MBC M '쇼챔피언', Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼!음악중심' 등에서 총 10개의 트로피를 품에 안았다.

블랙핑크 멤버들은 방송 이후 개인 SNS를 통해 "블링크(팬덤) 너무 고맙습니다", "항상 제일 사랑하고 고마워요" 등 팬들을 향한 감사의 마음을 잊지 않았다.

블랙핑크의 인기는 해외에서도 고공행진하며 2020년 여름을 완벽히 접수했다. 'How You Like That'은 발매 직후 아이튠즈 전 세계 64개국 1위, 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50차트에서 2위에 올랐다. 미국 빌보드 핫100서 33위, 영국 오피셜 싱글 차트에서는 20위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 경신했고, 현재 각각 2주 3주 연속 차트인에 성공했다.

'How You Like That' 뮤직비디오는 각종 글로벌 신기록을 갈아치웠다. 공개 첫날 8630만 뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회 수'를 비롯한 총 5개 부문의 기네스 월드 레코드에 이름을 올렸다. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 21일 만에 3억뷰를 돌파하며 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 세웠다.

'How You Like That' 안무영상도 1억뷰 돌파를 눈앞에 두고 있는 가운데 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자수는 빠른 속도로 늘고 있다. 총 19편의 억대 뷰 영상을 자랑하는 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자수는 'How You Like That' 발표 이후 약 400만명이 증가, 현재 4200만명 이상으로 K팝 아티스트 단일 채널 최대 규모다.

