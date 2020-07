지수, 아이스크림보다 달콤한 비주얼…넘사벽 걸그룹 원톱 미모

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 걸그룹 블랙핑크 지수의 아름다운 미모에 이목이 쏠렸다.

지수는 20일 자신의 인스타그램에 "아이스크림"이라며 사진을 게재했다.

사진 속에는 아이스크림을 들고 사진 촬영 중인 지수의 모습이 담겨있다. 작은 얼굴을 뽐내며 카메라를 응시 중인 지수. 또렷한 눈망울이 돋보였다. 또한 지수는 클로즈업 사진에도 굴욕 없는 맑은 피부를 뽐내며 아름다운 미모로 시선을 단번에 집중시켰다.

한편 지수가 속한 블랙핑크는 지난달 26일 발매한 선공개 타이틀 'How You Like That'으로 연일 최초·최고·최다 기록을 새로 쓰고 있다.

anjee85@sportschosun.com