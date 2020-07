'인기가요' 지코 vs 아이린&슬기 vs 블랙핑크, 1위 트로피 놓고 격돌

[OSEN=심언경 기자] 지코, 레드벨벳-아이린&슬기, 블랙핑크가 '인기가요' 1위 후보에 올랐다.

19일 방송된 SBS '인기가요'에서는 7월 셋째 주 1위 후보가 공개됐다.

이날 '인기가요'에서 공개된 1위 후보에는 지코의 'Summer Hate'와 레드벨벳-아이린&슬기의 'Monster', 블랙핑크의 'How You Like That'이 올랐다.

특히 블랙핑크는 10관왕을 앞둔 만큼, 이들이 '인기가요' 트로피를 거머쥐고 역대급 성적을 기록할 수 있을지 팬들의 관심이 쏟아지고 있다.

한편 이날 '인기가요'에는 골든차일드, DONGKIZ I:KAN, D1CE, VERIVERY, BLACKPINK, 3YE, 레드벨벳-아이린&슬기, SF9, AB6IX, 여자친구, WOODZ, 원더나인, 위클리, 이진혁, 자이언트핑크, XRO, 정세운, TOO가 출연한다.

