'컴백' 에이프릴, 'Now or Never' 스토리 필름 오픈..청량 매력 '기대 UP'

[OSEN=심언경 기자] 그룹 에이프릴이 무더위를 날릴 청량미를 머금고 돌아온다.

소속사 DSP미디어 측은 19일 0시 공식 SNS 채널을 통해 에이프릴의 여름 스페셜 싱글 'Hello Summer' 스토리 필름 'Now or Never'를 공개했다.

공개된 영상에는 '우리에게 주어진 단 하루의 휴가', '붉은 태양을 마주보고 걷다보면 시원한 파도와 발끝을 간질이는 모래알', '매년 같지만 다른 이 여름에 지금이 아니면 영원히', '그리고 꺼지지 않는 밤' 등 에이프릴의 특별한 내레이션이 담겼다.

형형색색의 음료수 병과 속을 뻥 뚫리게 만드는 파도, 아름다운 캠핑 조명 등 여름의 감성을 물씬 느낄 수 있는 장면들과 자연스럽게 어우러지는 에이프릴의 목소리는 컴백에 대한 기대감을 끌어올린 다.

에이프릴은 오는 29일 오후 6시 여름 스페셜 싱글 'Hello Summer'를 발표하고 타이틀곡 'Now or Never'로 활동한다. 'Now or Never'는 한여름에 어울리는 청량한 분위기가 인상적인 노래로, 밝고 활기찬 에이프릴만의 매력을 담아냈다.

