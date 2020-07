싹쓰리 '여름안에서' 지니뮤직 2주차 차트 1위

지니뮤직 7월 2주차 주간차트 1위는 싹쓰리의 ‘여름 안에서’가 차지했다.



‘여름 안에서’는 지난 1994년 듀스가 부른 노래를, 그룹 싹쓰리인 유두래곤(유재석), 린다G(이효리), 비룡(비)과 객원 멤버 광희가 리메이크한 곡이다. 90년대 감성을 잘 살렸다는 호평을 얻으면서 3일간 1위에 올랐고, 실시간 차트는 53시간 1위에 랭크됐다.



2위는 청하의 ‘PLAY’가 차지했다. ‘PLAY’는 여름철 무더위를 날릴 라틴 계열의 사운드와 정열적인 댄스 퍼포먼스가 어우러져 청하의 매력을 그대로 담은 곡이다. 레게톤의 다양한 요소를 섹션마다 배치한 라틴 팝으로, 창모가 피처링에 참여해 화제를 모았으며 40시간 동안 1위에 올랐다.



3위는 악동뮤지션 이수현이 부른 드라마 OST ‘아직 너의 시간에 살아’가 랭크됐다. 이 곡은 부드럽고 잔잔한 피아노 선율과 이수현의 섬세한 보이스가 어우러져 서정적인 멜로디를 자아내며, 31시간 동안 1위를 차지했다. 4위는 블랙핑크의 ‘How You Like That’가, 5위는 크러쉬의 신곡 ‘OHIO(오하이오)’가올랐다. 특히 ‘How You Like T hat’은 케이팝 돌풍을 이끌며 상위권에 지속 랭크돼 변함없는 인기를 자랑했다.



지니뮤직 관계자는 “여름철 레전드로 꼽히는 듀스의 ‘여름 안에서’를 그룹 싹쓰리가 그들만의 스타일로 리메이크하면서 다시금 대중의 사랑을 받았다”며, “이 외에도 청하의 ‘PLAY’등 올 여름을 시원하게 만들 서머송들이 속속 등장해 기대를 모으고 있다”고 말했다.