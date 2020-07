[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 블랙핑크의 멤버 지수가 청순미를 한껏 뽐냈다.

지수는 18일 인스타그램에 "고마워요 블링크"라는 짧은 글과 한 장의 사진을 게재했다.

화려한 무대 의상을 입은 지수는 얼굴 여백 없는 큰 눈과 또렷한 이목구비로 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

특히 인형처럼 오목조목 결점 없는 지수의 미모가 눈길을 끈다.

한편 지수가 속한 블랙핑크는 이날 방송된 MBC '쇼!음악중심'에서 'How You Like That'으로 다시 한 번 1위에 올랐다.

