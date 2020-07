트와이스, 9월 일본서 베스트앨범 발매…'#트와이스3'

**첨부용**트와이스

그룹 '트와이스(TWICE)'가 오는 9월 일본에서 새 앨범을 발표한다.



18일 소속사 JYP엔터테인먼트는 트와이스의 새 재킷 사진과 함께 오는 9월16일 일본에서 베스트 앨범 '해시태그 트와이스3(#TWICE3)'를 발매한다고 밝혔다.



베스트 앨범 '#TWICE3'는 트와이스 일본 데뷔작이자 현지에서 25만장 이상 판매고로 플래티넘 인증을 받은 '#TWICE' 시리즈의 세 번째 작품이다.



'#TWICE3'에는 '올해 제일 잘한 일'을 비롯해 '팬시(FANCY)', '필 스페셜(Feel Special)', '모어 앤드 모어(MORE & MORE)'의 한국·일본어 버전 등 총 12트랙이 수록됐다.



트와이스 월드투어 '트와이스라이츠(TWICELIGHTS)'의 오프닝 곡이자 미니 7집 '팬시 유(FANCY YOU)'의 수록곡 '스턱 인 마이 헤드(STUCK IN MY HEAD)'와 미니 8집 '필 스페셜(Feel Special)' 수록곡 '21:29'도 담긴다.한국 발매 앨범의 타이틀곡이 아닌 수록곡을 일본어로 불러 베스트 앨범에 싣는 건 이번이 처음이다. 이 중 '21:29'는 데뷔 후 처음으로 멤버 전원 이 작사에 참여해 팬들을 향한 사랑과 고마움을 담아낸 노래다.



트와이스는 일본에서 발매하는 앨범마다 25만장 이상의 출하량을 기록한 작품에 수여되는 플래티넘 음반 인증을 받으며 큰 인기를 끌고 있다. 최근 발매된 일본 싱글 '팡파르(Fanfare)'는 13일 기준 앨범 출하수 27만1640장을 돌파해 10연속 플래티넘 인증에 관심이 집중된다.