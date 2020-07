"I Love 블링크"..'음중' 블랙핑크, 1위 쾌거→정세운원더나인TOO 컴백 대잔치[종합]

[OSEN=이승훈 기자] 블랙핑크가 '쇼! 음악중심' 1위 트로피를 품에 안았다.

18일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'(이하 '음중')에서 블랙핑크는 레드벨벳 아이린&슬기와 지코를 제치고 7월 셋째주 1위를 차지했다.

이날 '음중' 1위에 등극한 블랙핑크 로제는 "멋진 곡 써주신 테디 오빠 감사하고 항상 뒤에서 고생 많이 해주는 스태프 너무 감사하다. 그리고 항상 우리 응원해주고 사랑해주는 가족들 너무 고맙고 사랑한다. 블링크 여러분 항상 감사합니다"라고 수상 소감을 밝혔다.

이어 블랙핑크 리사는 "우리 블링크 같이 고생해줘서 감사합니다. 내일 또 다시 봐요"라고 덧붙였다.

'음중' 7인조 신예 걸그룹 위클리(Weeekly)는 지난달 30일 발매된 데뷔 앨범 '위 아 (We are)' 타이틀곡 'Tag Me (@Me)'로 보는 이들의 설렘 지수를 높였다. '말괄량이' 매력을 유니크하게 살린 '책걸상 퍼포먼스'로 한 편의 뮤지컬 같은 무대를 완성한 위클리는 '대형 신인'이라는 타이틀답게 10대 소녀의 밝고 건강한 에너지를 마음껏 내뿜었다.

MBC '언더나인틴'을 통해 탄생한 9인조 보이그룹 원더나인(1THE9)은 세 번째 미니앨범 'Turn Over'로 '음중' 컴백 무대를 장식했다. 타이틀곡 'Bad Guy'로 소년미를 벗고 섹시한 카리스마를 장착한 원더나인은 화려한 퍼포먼스와 치명적인 매력을 동시에 발산했다. 다부진 팔근육을 자랑하는 노출 의상과 한층 더 물오른 비주얼 또한 관전 포인트.

더 큰 목표를 향한 힘찬 시작을 그려낸 두 번째 미니앨범 'Running TOOgether'로 컴백한 TOO는 '하나 둘 세고'로 여심을 자극했다. 데뷔 2개월 만에 '괴물 신인'으로 자리매김한 TOO의 '하나 둘 세고'는 팬들이 원하는 것은 무엇이든 보여주겠다는 포부와 의지를 담은 곡이다. 서로를 아껴주고 함께 호흡할 때 비로소 무대가 완성된다는 희망찬 메시지를 전한다.

정세운은 첫 번째 정규앨범 '24' PART 1 타이틀곡 'Say yes'로 '음중' 시청자들에게 귀호강을 안겼다. 화이트 슈트에 기타를 치면서 등장한 정세운은 특유의 감성이 담긴 눈빛과 매력적인 보이스로 '음중' 무대를 꽉 채웠다. 귀여우면서도 섹시함이 엿보이는 미소도 눈길을 끌었다.

SF9은 '여름 향기가 날 춤추게 해'로 '음중' 시청자들에게 시원함을 선사했다. 보기만 해도 청량함이 느껴지는 비주얼과 중독성 강한 멜로디로 '서머킹'이라는 타이틀을 얻은 SF9은 카우보이를 연상케하는 의상으로 남성미까지 사로잡았다. SF9의 '여름 향기가 날 춤추게 해'는 자유로운 여름 무드를 담은 하우스 장르의 곡으로 눈부신 여름날을 보내는 SF9의 청량한 비주얼과 뜨거운 퍼포먼스가 조화롭게 어우러진 트랙이다.

'음중' 블랙핑크(지수, 제니, 로제, 리사)의 강렬한 무대도 빼놓을 수 없다. 블랙핑크는 지난달 26일 발매한 선공개 싱글앨범 'How You Like That'으로 안방극장을 뜨겁게 달궜다. 블랙핑크는 몽환적이면서도 웅장한 사운드, 하나가 된 듯한 칼군무가 돋보이는 'How You Like That'으로 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

블랙핑크 'How You Like That'은 어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진하여 더 높이 비상하자는 메시지를 담았다. 결연해진 감정의 변화를 따라 고조되는 보컬도 인상적이다.

레드벨벳의 첫 번째 유닛이자 비주얼과 음색을 모두 갖춘 아이린&슬기는 반전 매력이 돋보이는 'Monster'로 차원이 다른 무대 매너를 보여줬다. 레드벨벳 아이린&슬기의 'Monster'는 상대방의 꿈속에 들어가 춤추고 놀며 빠져들게 하는 불멸의 'Monster' 이야기를 담은 콘셉추얼한 가사가 인상적인 팝 댄스 곡이다.

특히 레드벨벳 슬기는 레드 컬러 헤어스타일, 아이린은 금발로 파격 변신을 하면서 대중들에게 다채로운 매력을 선사했다.

한편, 이날 MBC '쇼! 음악중심'에는 레드벨벳-아이린&슬기, 블랙핑크, 정세운, SF9, 이진혁, WOODZ(조승연), 골든차일드, AB6IX, 자이언트핑크, 1THE9, TOO(티오오), XRO(재로), 김수찬, 하현상, VERIVERY, DONGKIZ I:KAN, 엘라스트, Weeekly 등이 출연했다.

