'음악중심' 레드벨벳 아이린&슬기vs블랙핑크vs지코, 1위 후보 대격돌

레드벨벳 아이린&슬기와와 블랙핑크, 지코가 '쇼! 음악중심' 1위 후보에 올랐다.

18일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'(이하 '음중')은 7월 셋째주 1위 후보를 공개했다.

이날 레드벨벳 아이린&슬기는 지난 6일 발매한 첫 번째 미니앨범 'Monster'로, 블랙핑크는 지난달 26일 발매한 선공개 싱글앨범 'How You Like That', 지코는 비가 피처링으로 참여한 'Summer Hate'로 '음중' 1위 후보에 이름을 올렸다.

한편, 이날 MBC '쇼! 음악중심'에는 레드벨벳-아이린& amp;슬기, 블랙핑크, 정세운, SF9, 이진혁, WOODZ(조승연), 골든차일드, AB6IX, 자이언트핑크, 1THE9, TOO(티오오), XRO(재로), 김수찬, 하현상, VERIVERY, DONGKIZ I:KAN, 엘라스트, Weeekly 등이 출연한다.

MBC '쇼! 음악중심'