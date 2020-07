[OSEN=박판석 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 귀여운 매력을 자랑했다.

제니는 18일 자신의 SNS에 "곧 만나요 나의 블링크(See you soon my blinks)"라는 글과 함께 사진을 게시했다.

사진 속 제니는 흰색 상의와 파란색 원피스를 입고 청순한 매력을 뽐냈다. 제니는 카메라를 응시하면서 오묘한 매력을 뽐냈다. 제니의 아이같은 동안이 시선을 사로잡는다.

제니가 속한 블랙핑크의 'Kill This Love' 뮤직비디오가 유튜브에서 9억 뷰를 돌파하며 통산 두 번째 대기록을 세웠다. 이로써 블랙핑크는 12억뷰를 달성한 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'에 'Kill This Love'까지 더해 K팝 그룹 중 처음으로 9억뷰 이상 뮤직비디오 2편을 보유하게 됐다./pps2014@osen.co.kr