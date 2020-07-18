[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2020.07.18 03:47
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급 승진▷미세먼지개선기획단 부단장 노혜원▷청년정책추진단 부단장 송민섭◇과장급 전보▷청년정책과장 이동훈
▲외교부▷주인도네시아대사 박태성
▲행정안전부◇과장급 전보▷정부청사관리본부 청사기획과장 박경현
▲농림축산식품부◇과장급 전보▷농업기반과장 박재수▷수출진흥과장 김재형▷농식품공무원교육원 운영지원과장 강경만
▲보건복지부▷해외의료사업과장 정혜은
▲통계청▷충청지방통계청장 박원란◇과장급▷대변인 송영선▷품질관리과장 김문숙▷행정통계과장 김진▷마이크로데이터과장 노형준▷통계서비스기획과장 김우열▷조사시스템관리과장 김미애▷소득통계개발과장 김윤성▷인구동향과장 김수영▷복지통계과장 임경은▷조사기획과장 박진우〈경인지방통계청〉▷농어업서비스조사과장 김지은〈동북지방통계청〉▷경제조사과장 안재학▷농어업조사과장 정희상〈호남지방통계청〉▷경제사무소장 박진호▷제주사무소장 정규승〈충청지방통계청〉▷조사지원과장 원정연▷지역통계과장 송준행
▲새만금개발청▷계획총괄과장 박희민▷정보민원담당관 김세용▷운영지원과장 허홍재
▲한국원자력안전기술원▷원자력안전본부장 하종태
▲KBS▷지역정책실장 정혜승▷지역혁신부장 이병용▷청주방송총국장 김영한▷강릉방송국장 복진선▷전주방송총국 편성제작국장 손성배▷〃 보도국장 김종환▷춘천방송총국 보도국장 권혁일