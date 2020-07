트럼프 폭로하면 '대박'… 조카가 쓴 책도 첫날 95만부 팔렸다

도널드 트럼프 미국 대통령의 조카 메리 트럼프(55)가 트럼프와 그 가족의 추문을 폭로한 책 '이미 과하지만 만족을 모르는(Too Much and Never Enough·사진)'이 판매 첫날에만 100만부 가까이 팔리면서 온라인 서점 아마존의 베스트셀러 1위를 차지했다. 출판사 사이먼앤드슈스터는 16일(현지 시각) 책 판매 개시일인 14일 사전 판매와 전자책, 오디오북을 포함해 총 95만여부가 판매됐다고 밝혔다.



이는 미 대선을 앞두고 트럼프를 겨냥해 나온 폭로성 책 중 압도적인 기록이다. 지난달 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 트럼프 정부 외교안보 비화를 폭로한 책 '그 일이 일어난 방'은 첫 일주일간 78만부가 팔렸다. 2018년 나온 워터게이트 특종 기자 밥 우드워드의 '공포(첫날 75만부)', 제임스 코미 전 연방수사국장의 '더 높은 충성심(첫 주 60만부)' 판매량도 제쳤다.



심리학 박사인 메리는 트럼프 대통령을 나르시시스트·소시오패스로 규정하고, 그가 "와튼스쿨 가려고 대입자격시험(SAT)을 돈 주고 대리 시험을 치르게 했다" "아버지의 치매를 이용해 자신에게 상속이 유리하도록 유언장을 바꿨다" "데이트를 거부한 여성들의 리스트를 만들어 음해했다"고 주장했다.



백악관은 메리의 책을 두고 "돈 벌려고 날조했다"고 했는데, 실제 메리는 돈방석에 앉을 것으로 보인다. 통상 미 출판사는 권당 1.25달러의 인세를 지급한다. 볼턴과 메리의 책은 같은 출판사에서 나왔는데, 이 출판사는 볼턴에게 선(先)인세 200만달러(약 24억원)를 지급했다. 이를 기준으로 하면 메리는 적어도 300만달러 이상을 손에 쥐었을 것으로 추산된다. 그는 최근 ABC·워싱턴포스트 등과 인터뷰에서 "삼촌(트럼프)을 만나 한마디 한다면 '사임하라'고 하겠다" "대선에서 조 바이든을 찍을 것"이라고 했다.