"우리나라서 재택근무 하세요" 특별비자 만든 유럽 小國

남아프리카공화국 국적으로 현재 베트남에서 일하고 있는 광고 카피라이터 맷 헤일로즈는 세계 각지를 여행하며 일하는 이른바 '디지털 노마드'다. 맷은 발트해의 작은 나라 에스토니아에 찬사를 보내는 글을 최근 소셜 미디어에 올렸다. "디지털 노마드에게 간편하게 비자를 주는 제도를 드디어 에스토니아가 만들었네요."



1991년 소련 해체로 독립한 인구 132만명의 작은 나라 에스토니아가 지난 15일 '디지털 노마드 비자'라는 제도를 운용하기 시작했다. 2002년 전자 신분증을 도입하고 2007년 총선에서 세계 최초 전자투표를 채택해 'IT 강국'으로 불리는 에스토니아가 또 한번 앞서가는 제도를 만든 것이다.





디지털 노마드 비자는 온라인으로 일하는 외국인이 에스토니아에 와서 1년간 합법적으로 일할 수 있도록 허용하는 비자다. 보통 외국인 근로자는 일하려는 나라에서 정식으로 취업 허가를 받은 경우에만 체류 자격을 얻는다. 에스토니아의 디지털 노마드 비자는 그런 제약이 없다. 이를테면 한국 대기업에 몸담고 있는 직원이 에스토니아에서 온라인으로 일하면서 머물 수 있다는 것이다. 1년간 에스토니아에서 사는 동안 솅겐 조약(유럽의 국가 간 국경 개방 약속)에 가입한 26국을 90일 한도로 제한 없이 드나들 수도 있다.



독일, 노르웨이 등 일부 국가도 비슷한 비자 제도를 만들기는 했다. 하지만 까다로운 조건을 붙여 주로 프리랜서에게 일할 기회를 주는 것이다. 에스토니아는 차원이 다르다. 세 장짜리 지원서를 다운로드해서 온라인으로 간편하게 지원할 수 있고, 2주 안에 비자를 손에 쥘 수 있다. 또 프리랜서뿐 아니라 해외 IT 기업이나 금융회사 소속의 전문가들을 주로 겨냥한다는 점에서도 다르다. 에스토니아 정부가 군침을 흘리는 대상은 비(非)EU국가의 고급 인재들이다.



에스토니아가 디지털 노마드 비자를 도입한 이유는 해외 인재를 유치하는 것이 코로나 사태로 침체된 경기를 빨리 되살릴 수 있다고 보기 때문이다. IT 혁신에서 앞서가는 나라라는 이미지를 높이는 데 도움이 되고, 다양한 국적·배경의 인재가 몰려들면 활력이 배가될 것이라는 기대도 하고 있다. 이미 수도 탈린은 '발트해의 실리콘밸리'로 불리며 IT 중심지로 각광받고 있다.



정치 전문 매체 폴리티코는 "코로나 사태로 온라인 재택근무가 일반화되면서 일하는 장소가 중요하지 않게 된 인력 시장의 변화를 에스토니아가 재빨리 파고들었다"며 "소련 해체로 독립국이 된 이후 꾸준히 기업 친화적 여건을 만들어온 정책의 연장선"이라고 했다. 에스토니아는 유럽 변방의 가난한 나라지만 정부가 IT 혁신에 일찌감치 눈을 떠 빠른 성장을 이끌어냈다. 지난해 경제 성장률은 4.3%로 EU 평균(1.5%)의 3배에 가까웠다. 에스토니아의 코로나 사망자는 69명으로 100만명당 사망률이 영국·스페인의 10분의 1 수준이다.



다만 아무나 올 수 없는 '문턱'은 만들었다. 디지털 노마드 비자를 받으려면 최근 6개월간 매월 세전(稅前) 3504유로(약 480만원) 이상의 소득이 있었다는 것을 증빙해야 한다. 또한 첫해에는 최대 1800명에게만 발급하고 이후 서서히 대상을 늘릴 예정이다. 자격 요건을 만든 이유는 불법 체류자나 노숙자가 늘어나면 곤란하기 때문이다.



디지털 노마드 비자는 2016년 한 여성 기업인의 건의를 받아들인 것이다. 에스토니아 정부가 민간의 요구에 귀를 열고 있다는 걸 보여주는 대목이다. 앞서 2014년 에스토니아는 전자 영주권 제도를 선보여 이목을 끌었다. 100유로(약 13만7000원)만 내면 세계 어디서든 온라인으로 에스토니아에서 사업할 수 있는 자격을 외국인에게 주는 제도다. 에스토니아를 방문할 필요가 없다는 점에서 혁신적이라는 평가를 들었다.

☞디지털 노마드(Digital Nomad)

유목민(nomad)처럼 장소에 구애받지 않고 자유롭게 이동하며 일하는 사람을 가리킨다. 태블릿·스마트폰 등 디지털 기기를 활용해 창조적인 가치를 만들어내는 사람들을 말한다. 프랑스 학자 자크 아탈리가 “21세기는 디지털 장비를 갖고 떠도는 디지털 노마드의 시대”라고 말한 이후 널리 사용되는 용어다.