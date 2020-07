[스포츠조선닷컴 김수현 기자] 그룹 블랙핑크의 멤버 지수가 청순미를 한껏 뽐냈다.

지수는 17일 인스타그램에 "블랙핑크"라는 글과 이모티콘으로 팬들에게 인사했다.

사진에는 핑크 컬러 상의와 블랙 컬러 하의를 입고 포즈를 취하고 있는 지수의 모습이 담겼다.

긴 생머리로 청순미를 과시한 지수는 얇은 팔다리로 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

한편 지수가 속한 블랙핑크는 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That' 스페셜 에디션이 오늘(17일) 정식 출시됐다.

'How You Like That'은 블랙핑크만의 개성과 카리스마 넘치는 사운드가 돋보이는 힙합곡이다. YG 최강 프로듀서진인 TEDDY와 Danny Chung이 작사, 작곡에는 TEDDY와 R.Tee 그리고 24가 참여했다.

