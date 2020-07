왓챠, 부천국제판타스틱영화제 온라인 상영관 성황리에 폐막

[스포츠조선 이승미 기자] 왓챠가 올해 처음 준비했던 부천국제판타스틱영화제 전용 온라인 상영관이 큰 호응을 끝으로 일주일 간의 여정을 성황리에 마쳤다고 17일 밝혔다.

'BIFAN X WATCHA 온라인 상영관'에서는 영화제 초청작 중 해외 장 단편 영화 68편이 상영됐다. 이 중 장르영화 특성을 극대화한 '냠냠, Yummy', 짧은 러닝타임에도 요르고스 란티모스 감독 특유의 연출력이 돋보인 '니믹, Nimic', 20억 년 후 미래에서 온 여성이 들려주는 이야기로 주목 받은 '라스트 앤 퍼스트 맨, Last and First Men', 동명의 BL 만화를 스크린으로 옮긴 '성의 극약'이 매진 세례를 기록하며 호평을 받았다. 지난 일주일 동안 왓챠 온라인 상영관을 통해 유료 결제된 티켓 판매 수만 약 9천여건에 달한다.

코로나 시대에 영화제를 찾기 힘든 영화 팬들의 온라인 상영관에 대한 긍정적인 평가도 이어졌다. "영화제의 맛이 사라지지 않을까 걱정했는데 친구와 함께 캔맥하면서 오순도순 영화를 보기엔 더할나위 없었다"(인스타그램_film****), "온라인 상영관 덕분에 집에서 영화제 기분을 냈다"(인스타그램_u****), "부천 못가나 했는데 이렇게 보게 되네!"(인스타그램_lu********)라며 직접 찾아가는 대신 온라인 상영관만으로도 부천국제판타스틱영화제 특유의 장르 영화를 즐기기에 더할 나위 없었다는 평가다.

왓챠는 "온라인 상영관이 성공적으로 마무리될 수 있었던 것은 온·오프라인으로 부천국제판타스틱영화제를 찾아주시고 즐겨주신 관람객 덕분이다"며 "앞으로도 다양한 취향을 가진 사람들이 다양한 색깔과 관점을 가진 콘텐츠를 발견하고 소비하는데 연결고리가 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 왓챠가 온라인 상영관 관람객을 대상으로 실시한 에어팟 프로 증정 이벤트에는 약 1천명이 응모해 티켓 예매 및 감상을 인증하는 등 큰 인기를 끌었다. 추첨을 통해 1명에게는 에어팟 프로를, 50명에게는 1개월 이용권을 증정할 예정이다. 당첨자 발표는 21일 화요일이다.

