'울랄라세션 출신' 박광선, '댄스 투게더' 티저 오픈..22일 컴백 [공식]

[OSEN=이승훈 기자] 보컬리스트 박광선이 오는 22일 5개월 만에 발표하는 신곡 ‘댄스 투게더(Dance Together)’ 티저를 공개 했다.



16일 온라인과 각종 SNS 등을 통해 공개된 박광선의 신곡 ‘댄스 투게더(Dance Together)’ 티져 영상에는 한 여인의 뒷 모습과 함께 몽환적인 사운드와 박광선의 목소리가 담긴 코러스가 들리며 'PARK KWANG SUN 2020.07.22'라는 자막으로 마무리 된다.

소속사 '매드소울차일드(MadSoulChild)' 김일겸 이사는 "박광선의 신곡 '댄스 투게더(Dance Together)'는 70년대에서 80년대 디스코의 몰락과 하우스의 탄생, 그 접점 어딘가의 사다리같은 느낌을 주는 곡" 이라며 "녹음하며 당시 유행하던 악기를 이용하기도 했다, 박광선 스럽지만 또 다른 박광선을 느끼기 좋을 곡"이라고 전했다.

MBC ‘복면가왕’에 초록악어로 출연하며 2017년 12월 커버곡인 ‘난치병’을 발표한 후 지난 1월 16일 3년 3개월만에 발표한 'As Time Goes By' 이후 5개월만에 발표 하는 박광선의 신곡 '댄스 투게더(Dance Together)'는 그룹 '울랄라세션'의 박광선에서 '솔로 싱어송 라이터'로 진화중인 박광선의 면모가 기대된다.

한편, 박광선은 다수의 뮤지컬을 통해 연기력을 인정받으며 영화 ‘양자물리학’에서 래퍼 ‘프렉탈’로 분해 강렬한 인상을 전달하며 배우 박광선으로 관객들을 만나기도 했으며 뮤지컬 ‘그리 스’의 케니키 역할을 훌륭히 소화해 대중들의 찬사를 받았다. 최근에는 배우 문소리, 김선영, 장윤주가 자매로 호흡을 맞춘 영화 '세 자매'(감독 이승원)에도 배우 박광선의 이름을 올렸다.

[사진] 매드소울차일드 제공, 박광선 '댄스 투게더(Dance Together)' 티져 영상 캡쳐