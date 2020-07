블랙핑크, 'How You Like That' 22일째 1위 …스페셜 에디션 오늘(17일) 발매

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That' 스페셜 에디션이 오늘(17일) 정식 출시됐다.

블랙핑크의 매력이 모노톤, 다크무드, 컬러풀 비주얼 총 3가지 테마로 담겼다. CD에는 'How You Like That' 음원과 그간 공개되지 않았던 인스트루멘탈 버전 총 2곡이 수록됐다. 뿐만 아니라 132P에 달하는 포토북, 랜덤 폴라로이드, 랜덤 엽서, 접지 포스터 등 알찬 구성으로 팬들의 소장 가치를 높였다. 초도 제작 수량에 한해 양면 포스터도 별도 증정된다.

'How You Like That'은 블랙핑크만의 개성과 카리스마 넘치는 사운드가 돋보이는 힙합곡이다. YG 최강 프로듀서진인 TEDDY와 Danny Chung이 작사, 작곡에는 TEDDY와 R.Tee 그리고 24가 참여했다.

이 노래는 지난 6월 26일 음원이 공개되자마자 멜론을 비롯해 국내 6개 주요 음원 사이트 차트 1위를 올킬했다. 22일째인 오늘까지 멜론 사이트 24Hits 차트의 정상을 지키며 인기 롱런을 이어가고 있다.

해외에서도 폭발적인 반응을 얻으며 K팝 위상을 한 단계 높였다. 'How You Like That'은 미국을 포함해 아이튠즈 송차트 64개국 1위를 휩쓸며 역대 K팝 걸그룹 중 최고의 수치를 기록했다.

또한 미국 빌보드 핫100서 33위, 영국 오피셜 싱글 차트에서는 20위로 각각 첫 진입하며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 경신했고 2주 연속 차트인에 성공했다. 일본 최대 음원 사이트 라인뮤직과 중국 최대 음원 사이트 QQ뮤직 1위, 중국 음악 플랫폼 텐센트 실시간 뮤직차트에서도 1위를 석권했다.

뮤직비디오도 놀라운 대기록을 연일 써내려가고 있다. 'How You Like That' 뮤직비디오는 공개 첫 날 8630만 뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수'를 비롯해 총 5개 부문의 기네스 월드 레코드에 이름을 올렸다. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 이날 현재 3억뷰 돌파를 눈앞에 두며 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 갈아치우고 있다.

