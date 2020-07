日 확진자 하루 600명 넘게 느는데… 경비 대줄테니 국내여행 가라는 아베

일본에서 코로나 2차 유행 조짐이 나타나는 가운데 아베 신조(安倍晋三) 총리가 국내 관광 지원 사업인 'GO TO 트래블'을 추진하자 상당수 지사가 반대하고 나섰다.



아베 총리는 코로나 사태 이후 뒤늦은 긴급사태 발령, 불량 마스크 배포 등 잇따른 실책으로 지지율이 30%대로 하락한 상태다. 그 와중에 무리하게 경제 활성화 정책을 강행하려다 역풍을 맞고 있는 것이다.



'여행을 떠나자'는 의미의 'GO TO 트래블'은 일본 국민의 국내 여행 비용 일부를 정부가 보조하는 것이다. 총 1조3500억엔(약 15조2000억원)의 예산이 책정됐으며 오는 22일부터 시행될 예정이다. 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관은 15일 "코로나 감염이 큰 폭으로 확산하는 상황은 아니다"라며 "감염 확산 방지와 사회경제 활동의 양립을 추진하는 것이 중요하다"고 했다.



그러자 47개 지방자치단체 중 상당수 지사가 반대하고 나섰다. 코로나 경계 태세를 최고 단계로 높인 고이케 유리코(小池百合子) 도쿄도지사는 "현재 감염 상황을 고려해 GO TO 트래블의 실시 시기와 방법을 재고해야 한다"며 반대했다. 오사카부의 요시무라 히로후미(吉村洋文) 지사도 "지금은 (여행을 떠나자는) 캠페인을 할 때가 아니다. 감염 상태를 봐가면서 하는 것이 좋다"고 했다. 이번에 폭우로 인해 60명이 넘는 사망자가 발생한 구마모토현의 가바시마 이쿠오(蒲島郁夫) 지사도 신중해야 한다는 입장을 밝혔다.



지난 1일부터 도쿄를 비롯한 일본 전역에서 코로나 환자가 5000명 가까이 늘어나 전체 감염자는 곧 2만5000명에 이를 것으로 전망된다. 특히 16일에는 도쿄에서만 확진자 286명이 나와 하루 최다 감염자를 기록했다. 전국적으로도 이날 확진자 610명이 발생, 지난 4월 11일 하루 최다인 720명 선에 근접했다.



사태가 심상치 않게 돌아가자 연립여당에서도 관광 진흥 정책 대신 긴급사태 재발령을 검토해야 한다는 주장이 나오고 있다. 이 때문에 16일 오후 아카바 가즈요시(赤羽一嘉) 국토교통상이 도쿄를 출발지나 목적지로 하는 경우는 GO TO 트래블 정책 대상에서 제외한다고 발표했으나 반발이 수그러들지 않고 있다.