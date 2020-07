'엠카' 골든 차일드, 'ONE(Lucid Dream)' 무대로 절제된 섹시 카리스마‥칼군무 폭발

[OSEN=김수형 기자] 골든 차일드가 절제미 넘치는 섹시 카리스마로 무대를 꾸몄다.

16일 방송된 Mnet 예능 '엠카운트다운'에서 골든 차일드 무대가 꾸며졌다.

본격적으로 가수들의 무대가 이어졌다. 먼저 보이그룹 'VERIVERY(베리베리)'가 강렬하게 등장했다. 베리베리는 이내 타이틀곡 ‘Thunder’로 카리스마 넘치는 칼군무로 절제된 섹시미를 발산했다.

타이틀곡 ‘Thunder’는 불현듯 밀려오는 불안에 너와 내가 만나 용기 있게 맞서 극복하고 하나로 연결되는 과정을 표현, 강렬한 신스가 중심이 되는 댄스곡이다.

다음은 보이그룹 'AB6IX(에이비식스)'가 'THE ANSWER'로 무대를 열었다. 4인조로 돌아온 만큼 한층 짜임새 있어진 구성과 함께 청량한 에이비식스 만의 분위기가 팬들의 감탄을 자아냈다.

AB6IX의 '답을 줘'는 지코가 프로듀싱한 곡으로, 개성 있는 멜로디가 더해진 신나는 펑크 팝이며, SF9의 '여름 향기가 날 춤추게 해'는 자유로운 여름 무드를 담은 하우스 장르의 곡이다.

역대급 사기캐릭터로 돌아온 '골든차일드'는 'ONE(Lucid Dream)'이란 곡으로 칼각까지 완벽한 무대를 꾸몄다. 한층 더 짙어진 음색은 물론이고 무대 중간 댄스 브레이크를 선보여 '퍼포먼스 명가'다운 면모를 발휘했다.

'ONE(Lucid Dream)'은 골든차일드의 연작 시리즈인 자아 찾기 3부작의 마지막 곡으로, 소년이 어른으로 성장하며 느끼는 성장통을 다뤘다.

한편, 1위 후보로는 대한민국을 대표하는 걸그룹 블랙핑크와 레드벨 벳 아이린슬기가 올랐다.

블랙핑크는 끊임없는 신기록 행진을 펴며 글로벌 파급력을 자랑하고 있는 'How You Like That'으로 1위 후보에 이름을 올렸고, 걸그룹 레드벨벳의 유닛인 레드벨벳-아이린&슬기는 신곡 '몬스터'로 유닛 데뷔를 알린 있다.



