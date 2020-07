'엠카' 블랙핑크vs레드벨벳 아이린슬기 1위 대격돌‥여자친구·정세운·TOO 최초무대 예고 [종합]

[OSEN=김수형 기자] 대한민국을 대표하는 걸그룹 블랙핑크와 레드벨벳 아이린슬기가 1위 후보에 오른데 이어, 여자친구와 정세운 TOO 등 컴백 무대를 예고했다.

16일 방송된 Mnet 예능 '엠카운트다운'에서 1위 후보를 소개했다.

이날 걸그룹 여자친구 멤버들이 마치 동화 속 백설공주 이야기를 패러디하듯 사과를 베어물면서 컴백 가수들을 소개했다.

여자친구는 TOO(티오오)의 '하나 둘 세고'부터 정세운의 'SAY YES'를 소개했다. 특히 칼군무 카리스마 비주얼로 돌아온 여자친구는 직접 'APPLE' 무대도 최초공개할 것이라 알렸다.

이 분위기를 몰아 MC들도 7월 셋째주 가수들을 소개했다. 색다른 모습으로 변신한 여자친구에 대해선 "청량마녀로 파격변신했다"면서 모두를 유혹할 매력적인 여자친구를 예고했다.

이어 아름다운 보이스로 귓가를 멤돌게 하는 정세운의 컴백도 알렸다. 정세운은 신곡 ‘세이 예스(Say yes)’ 무대를 방송 최초로 공개하고 오랫동안 기다려온 음악 팬들의 기대감을 한껏 충족시킬 것이라 했다.

한편, 1위 후보로는 대한민국을 대표하는 걸그룹 블랙핑크와 레드벨벳 아 이린슬기가 올랐다.

블랙핑크는 끊임없는 신기록 행진을 펴며 글로벌 파급력을 자랑하고 있는 'How You Like That'으로 1위 후보에 이름을 올렸고, 걸그룹 레드벨벳의 유닛인 레드벨벳-아이린&슬기는 신곡 '몬스터'로 유닛 데뷔를 알린 바 있다.



