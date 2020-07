방탄소년단 지민 '유튜브 플레이리스트 공개'→조니 스팀슨 "내 노래를 듣다니"

[스포츠조선닷컴 김수현 기자] 방탄소년단 지민의 유튜브 플레이리스트 공개에 'Gimme Gimme'의 유명 팝가수 '조니 스팀슨(Johnny Stimson)'이 응답했다.

지난 13일 방탄소년단은 공식 SNS 계정을 통해 멤버들의 유튜브 플레이리스트를 공개했다.

공개된 멤버 지민의 '유튜브 플레이리스트'에는 총 10곡이 포함되어 있었으며, 특히 반복된 가사로 중독성 있는 광고 음악으로도 유명한 '조니 스팀슨(Johnny Stimson)'의 'Gimme Gimme'가 포함되자 이를 확인한 '조니 스팀슨'은 14일 공식 트위터 계정을 통해 "진짜 멋지다! 지민이 내 노래를 좋아하는 걸 보다니 정말 고마워요. 나는 BTS의 팬이 되었고 이것은 나에게 큰 의미가 있습니다."고 전하며 전 세계 팬들에게 화제가 됐다.

또한 '조니 스팀슨'은 자신의 노래 'Gimme Gimme'가 아닌 지민의 유튜브 플레이리스트를 소개해 배려심 넘치는 따뜻한 모습으로 훈훈함을 안겨줬다.

이는 '조니 스팀슨'의 팬이자 방탄소년단의 팬이기도 한 누리꾼이 지민의 유튜브 플레이리스트 중 '조니 스팀슨' 의 'Gimme Gimme'가 포함되어 있는 것을 본 후 개인 트위터 계정에 이 같은 내용을 게시한 후 시작됐다.

'조니 스팀슨'은 소식을 공유해 준 팬에게 기쁜 마음을 담아 감사의 댓글을 남기기도 했으며 팬들은 지민과 '조니 스팀슨'을 응원하며 둘의 협업을 기원하는 모습도 보였다.

한편 지민의 유튜브 플레이리스트에는 소울 풀한 걸 크러쉬 팝가수 '할시(Halsey)'의 'Colors', 'You should be sad'와 위안과 희망의 노래로 손꼽히는 '콜드플레이(Coldplay)'의 'Fix You', 몽환적인 감성 천재 '라나 델 레이(Lana Del Rey)'의 'Love', 반복된 가사로 중독성 있는 광고 음악으로도 유명한 '조니 스팀슨(Johnny Stimson)'의 'Gimme Gimme', 드림팝 장르 독특한 이름으로도 유명한 밴드 'Cigarettes After sex'의 'Sweet', 두 팝스타의 컬래버레이션으로도 주목받았지만 '코로나 19'로 고생하는 의료진을 위한 '아리아나 그란데(Ariznz Grande)& 저스틴 비버(Justin Bieber)의 'Stuck with u' 등 다채로운 음악 10곡이 선정되었다.

shyun@sportschosun.com