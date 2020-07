[윤희영의 News English] 샤워할 때 흔한 잘못들

이제 곧 본격적인 한여름 더위(full-fledged midsummer heat)가 시작되면 샤워할 일도 잦아지겠다(become frequent). 그런데 샤워를 하면서 가장 흔히 범하는 잘못(the most common mistake)이 있다고 한다. 피부과 전문의(dermatologist)들의 조언을 모아봤다.



머리 피부를 긁어주면 시원한 느낌이 든다(feel refreshing). 하지만 손톱(fingernail)으로 하다 보면 득보다 실이 더 많다(do more harm than good). 두피(頭皮)에 상처를 내고(scratch the scalp), 피부 조직을 조각조각 벗겨지게 하기(cause the flaking of skin tissues) 때문이다.



그래서 손가락 끝(fingertip)을 사용해 비누 거품이 일게 하는(work up a lather) 것이 좋다. 그리고 머리카락들을 과격하게 비벼대는 건 피해야(avoid aggressively rubbing strands of hair) 한다. 머릿결에 손상을 주고(damage the hair texture) 끝이 갈라지게 하는 결과를 초래한다(cause split ends).





델 정도로 뜨거운 샤워를 하면(take a scalding shower) 안 된다. 너무 뜨거운 물로 오랫동안 하면 습기 유지를 위해 수분을 가둬두는(trap water to keep it moist) 자연적 유지방과 지질(脂質)을 피부에서 앗아가(strip your skin of natural oils and lipids) 메말라진다.



목욕용 수세미나 때수건으로 박박 문대서도(scour with loofahs and washcloths) 안 된다. 피부의 자연적 보호막을 벗겨버리는(peel away the skin's natural protective barrier) 부작용을 유발한다(cause ill effects). 평소엔 때수건이 아니라 자신의 손으로 밀어주는 것이 바람직하다. 다만 가끔은 세균 증식을 막기 위해(in a bid to avoid bacterial buildup) 때수건이나 목욕용 타월로 가볍게 문질러줄 필요는 있다.



남성들은 면도도 함께하는 경우가 많은데, 날이 많은 면도기가 꼭 좋은 것만은 아니다. 다섯 날로 된 면도기(five-blade razor)가 수염을 바싹 깎아주기는(give a close shave) 한다. 하지만 면도 자체가 결을 거슬러(go against the grain) 피부를 깎아 들어가는 것이어서 날이 많을수록 상처도 많이 남긴다. 따라서 모공에 염증이 생기게 하지(inflame hair follicles) 않으려면 면도기를 수염의 결 방향대로, 얼굴 바깥쪽으로 밀어줘야 한다.



그렇다면 샤워를 하고 난 뒤 로션과 크림은 언제 발라주는 것이 가장 이상적일까. 피부를 촉촉하게 해주기에 가장 적절한 시간(the best time to moisturize)은 샤워를 하고 나서 물기를 닦아내고 피부가 아직 눅눅할(be still damp) 때라고 한다.



피부 전문가들은 샤워 후의 주위 온기와 욕실의 습기를 이용해(make use of the ambient heat from the shower and humidity in the bathroom) 수분 내에 로션과 크림을 발라주라고(put on lotion and cream) 권한다. 피부에 약간 습기가 있을 때 가장 잘 스며든다고(soak into skin best) 한다.