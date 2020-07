[OSEN=박판석 기자] 모델 한혜진이 확 달라진 비주얼을 자랑했다.

한혜진은 15일 자신의 SNS에 "제 새 머리스타일이 마음에 드세요(Do you like my new hair?)"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 한혜진은 확 달라진 이목구비로 시선을 주목하게 만들었다. 단정하게 정리된 흑발과 한혜진의 묘한 분위기가 조화를 이뤘다. 무엇보다 한혜진은 확 달라진 메이크업으로 인해서 한층 어린 동안 미모를 자랑하게 됐다.

한혜진은 현재 KBS Joy ‘연애의 참견3’ 등에 출연 중이다./pps2014@osen.co.kr