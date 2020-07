한혜진, 마네킹 아냐?…강렬 메이크업+긴 헤어스타일 '깜짝 변신'

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 모델 한혜진의 강렬한 미모에 감탄이 쏟아졌다.

한혜진은 15일 자신의 인스타그램에 "Do you like my new hair?"라며 사진을 게재했다.

사진 속에는 차 안에서 셀카 촬영 중인 한혜진의 모습이 담겨있다. 이때 한혜진의 강렬한 메이크업이 눈길을 집중시켰다. 짙은 눈화장에 붉은 립스틱, 긴 헤어스타일까지 마치 마네킹을 연상케 했다. 어떠한 스타일도 완벽하게 소화하는 한혜진에 감탄이 쏟아졌다.

한편 한혜진은 최근 녹화 도중 맹장염으로 인해 긴급수술을 받았다. 이후 수술을 무사히 마친 한혜진은 지난 5일 MBC '나 혼자 산다'의 공식 유튜브 채널을 통해 "긴급 수술을 받게 됐다. 맹장염이다. 정확한 명칭은 급성 충수돌기염이다"면서 "오랜만에 '여은파'로 찾아뵙게 돼 설레고 즐겁고 많이 준비했는데 아파버리는 바람에 너무너무 죄송하다는 말씀 드리고 싶다. 조금만 더 기다려달라"고 미안한 마음을 전했다.

