에이티즈, ‘제로:피버 파트1’ 음원 미리듣기 파격 오픈..'인셉션'vs'땡스' 각축전

[OSEN=심언경 기자] 에이티즈(ATEEZ)가 새 앨범 ‘제로 : 피버 파트1(ZERO : FEVER part.1)’의 음원 미리듣기를 오픈했다.

에이티즈는 15일 0시 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범의 수록곡 ‘인셉션(Inception)’과 ‘땡스(THANXX)’ 각각의 음원을 1분 20초가량 파격적으로 공개했다.

첫 번째 음원 ‘인셉션’은 몽환적인 멜로디를 바탕으로 ‘난 마치 꿈에서 꿈을 꾼 듯이 널 찾아서 헤매다 길을 잃어가 / 다신 깨지 못할 너란 꿈에 살아’를 노래하는 에이티즈의 애절한 목소리가 귀를 사로잡는다. 이어 ‘I’m dream in a dream every night’이라는 한 구절이 ‘인셉션’이라는 제목을 충분히 설명하고 있다.

‘인셉션’과 함께 활동곡 후보에 오른 ‘떙스’는 앞서 공개됐던 타이틀 이미지 속 멤버들 모습에서도 느껴지듯 도입부부터 다채로운 컬러감과 자유분방한 느낌을 물씬 풍긴다. 이어 ‘하고 싶은 게 뭐냐고 너는 커서 뭐가 될 거냐고 / 모르겠네요 처음이라 더 살아봐야 알 것 같은데 / 걱정은 No Thanks, I’m OK 난 그저 나일 뿐인걸’이라는 직설적인 가사가 곡 전체의 분위기를 상징한다.

이와 더불어 에이티즈의 새 앨범 활동곡을 정하는 투표가 제2라운드로 돌입했다. 1라운드에서는 타이틀 이미지와 인스트루멘톨(Instrumental)만 공개된 상황에서 ‘인셉션’과 ‘땡스’가 각축전을 벌였던 바. 과연 음원 미리듣기가 공개된 상황에 박빙의 대결 흐름은 어떻게 될지 귀추가 주목된다.

음원 미리듣기 공개 후 팬들은 “이 두 곡 중에서 하나만 고르라는 건 거의 고문이나 다름없는 거 아니냐”, “나 2라운드에서는 다른 곡으로 갈아탄다”, “이 와중에 지난 온라인 팬파티가 정말 새 앨범 스포잔치였다는 게 실감난다”등 뜨거운 반응이 이어졌다.

에이티즈는 오는 29일 오후6시 새 앨범 ‘제로 : 피버 파트1’의 발매를 앞두고 온라인으로 팬들의 참여를 통한 활동곡 투표를 진행 중이다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] KQ엔터테인먼트