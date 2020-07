英 유명 그래피티 작가 뱅크시, 지하철에 그래피티 그렸지만 '삭제'

/뱅크시 인스타그램 캡처



영국의 유명 그래피티(스프레이 벽화) 작가인 뱅크시가 런던 지하철에 작품을 남겼지만 교통 당국의 엄격한 낙서 금지 규정에 따라 지워졌다고 BBC 등 외신들이 14일(현지 시각) 전했다. 시민들의 마스크 착용을 장려하기 위한 작품이었다.



외신에 따르면, 뱅크시는 최근 자신의 인스타그램에 런던 지하철 청소직원 복장을 한 자신의 모습이 담긴 동영상을 올렸다. 뱅크시는 청소도구를 들고 직접 전동차 내를 돌아다니는 한편, 승객들에게 청소를 해야 하니 비켜달라고 요구하기도 했다.



이후 뱅크시는 전동차 내부에 자신의 그래피티를 남겼다. 소독약 통에는 작품을 만들기 위한 페인트가 담겨 있었고, 래커도 가져와 뿌렸다. 뱅크시는 문에 “나는 봉쇄됐다(I get lockdown)” “하지만 나는 다시 일어설 것이다(But I get up again)” 등의 문구를 쓰기도 했다.



하지만 뱅크시의 이런 그림은 바로 지워졌다. 런던시 교통당국은 엄중한 낙서 방지 정책에 따라 해당 그림을 며칠 전 지웠다고 BBC에 전했다.



뱅크시는 ‘얼굴 없는 예술가’로 불린다. 자신의 행적으로 공개하지 않고 작품을 남기는 것이 특징이다. 그는 2015년 파리 테러 희생자를 추모하고자 2018년 1월 바타클랑 극장 비상구 문에 슬픔에 잠긴 여성을 그리기도 했다.