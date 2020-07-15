[인사] 국방부 외

입력 2020.07.15 03:00
▲국방부◇고위공무원 승진▷동원기획관 최환철
▲국회사무처◇수석전문위원(차관보급) 임명▷국회운영위원회 장대섭▷법제사법위원회 박장호▷정무위원회 이용준▷기획재정위원회 정연호▷과학기술정보방송통신위원회 조기열▷외교통일위원회 지동하▷행정안전위원회 정성희▷보건복지위원회 홍형선▷환경노동위원회 고상근▷국토교통위원회 최시억▷정보위원회 김병주▷예산결산특별위원회 조의섭▷특별위원회 채수근
▲국립중앙의료원▷기획조정실장 주영수▷신축이전팀장 김진환▷공공보건의료연구소 연구조정실장 민혜숙▷〃 호흡기질환연구센터장 조준성▷진료부장 주성홍▷진료협력팀장 나웅▷사회사업팀장 권혁춘▷감사팀장 진성찬▷행정처현대화시설팀장 윤종오
▲국회사무처◇수석전문위원(차관보급) 임명▷국회운영위원회 장대섭▷법제사법위원회 박장호▷정무위원회 이용준▷기획재정위원회 정연호▷과학기술정보방송통신위원회 조기열▷외교통일위원회 지동하▷행정안전위원회 정성희▷보건복지위원회 홍형선▷환경노동위원회 고상근▷국토교통위원회 최시억▷정보위원회 김병주▷예산결산특별위원회 조의섭▷특별위원회 채수근
▲국립중앙의료원▷기획조정실장 주영수▷신축이전팀장 김진환▷공공보건의료연구소 연구조정실장 민혜숙▷〃 호흡기질환연구센터장 조준성▷진료부장 주성홍▷진료협력팀장 나웅▷사회사업팀장 권혁춘▷감사팀장 진성찬▷행정처현대화시설팀장 윤종오